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515 مليار جنيه لتطوير قرى مصر.. خبير: مشروع قومي يغير حياة 58 مليون مواطن

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:07 ص
تطوير قرى الريف المصرى
تطوير قرى الريف المصرى
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى سيكون ضمن مبادرة حياة كريمة ، مشيرا إلى أن موضوع القرى يمثل عدد سكان أكثر من أربع دول خليجية.

وأضاف "عرفة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن الحكومة اعتنت بموضوع تطوير قرى الريف المصرى، موضحا أن المستهدف منه  على حسب ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى هو 58 مليون مواطن مصرى يقطنون في 57% من مساحة مصر.

وتابع أن عدد القرى الموجودة فى مصر حوالى 4726 قرية، لافتا إلى أنه سيتم التطوير على عدة مراحل، حيث سيشمل المنازل والوحدات الصحية وسيتم توافر التجهيزات الخاصة بتلك الوحدات خلال الثلاث سنوات القادمين.

وأكد أنه سيتم توصيل ورفع كفاءة الصرف الصحي بالقرى ضمن تطوير القرى الريف المصري، متابعا أنه سيتم تجهيز 515 مليار جنيه للاهتمام بملف القرى، اى تقريبا 40% من الموازنة العامة للدولة، منهم 300 مليار فقط للصرف الصحي فى القرى.

وأشار إلى أنه سيتم معالجة مياة الشرب فى تلك القرى، مضيفا إلى أن هناك شوائب فى المياه تؤثر فى الطعم كما أنه سيتم تحسين شبكات الكهرباء ومدها ارضى مثل المدن.

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