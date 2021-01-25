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مصلحة الضرائب: منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف التصدي للتهرب الضريبي.. فيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:01 ص
الفاتورة الالكترونية
الفاتورة الالكترونية
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البهي عمرو
قال الدكتور محسن الجيار مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، إن منظومة الفاتورة الالكترونية تقلل من التعاملات الورقية وبالتالي وتؤدي إلى العدالة الضريبية.

وأضاف الجيار،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، آية جمال الدين، أن القانون ألزم جميع الشركات بالانضمام لتلك المنظومة.

ولفت إلى أن هذه المنظومة تتم حاليا بين بعض الشركات، وفى الفترة المقبلة ستنضم جميع الشركات لهذه المنظومة.

وأشار إلى أن الهدف من المنظومة هو الحد من التهرب الضريبي، والدمج بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي وأوضح أن نظام الفاتورة الالكترونية سيكون أمرا الزاميا على أى مشروع يتم فى مصر.

وكان رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب أعلن عن إحالة أحد المحاسبين إلى النيابة، لتلاعبه فى أوراق أحد الممولين للتهرب من أداء الضريبة المستحقة ، كما تم إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة، لمخالفتهم لأحكام المواد (35، 37) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 والمعاقب عليها بالمادة (71) من ذات القانون ، مؤكدا الاستمرار فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة.

وقال عبد القادر، إن وزارة المالية أقامت دعوي عمومية ضد أحد المحاسبين، وأحالته للنيابة حيث أنه ساعد عملاءه فى التهرب الضريبي من خلال تقديم مستندات وفواتير وهمية غير صحيحة، حال أنه أقر بصحتها بهدف خصم ضريبة دون وجه حق، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب المصرية، حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة على مبيعاتهم الحقيقية.

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