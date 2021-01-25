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توك شو

دم ناس غالية علينا.. زوجة شهيد المترو تبكى على الهواء.. شاهد

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:57 ص
زوجة شهيد المترو
زوجة شهيد المترو اللواء ياسر عصر
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البهي عمرو
دخلت زوجة شهيد المترو اللواء ياسر عصر، فى حالة بكاء على الهواء، وقالت : "ياريت نحافظ على مصر..   مصر دفع  فيها دم ناس غالية علينا، ولازم نحافظ عليها عشان مصر غالية".

وقد قالت زوجة شهيد المترو اللواء ياسر عصر، إن زوجها توفى أثناء  إطفاء حريق بـ مترو الانفاق، موضحة أنه استشهد فى اثناء عمله.

وأضافت خلال احتفالية الرئيس السيسي بـ عيد الشرطة الـ 69،  أن زوجها قال لها قبل الاستشهاد: " واجبه انقاذ أرواح المواطنين، وأنه كان يعمل ذلك  لحبه على لبلده".

وأعربت عن سعادتها بما قام به زوجها، وكشفت أن تكريمها اليوم شرف كبير، وكشفت أن كل أسرة ضابط تعلم جيدًا أنه معرض لـ الاستشهاد فى أى وقت.

وتابعت: "قبل الاستشهاد شعرت بشئ غريب، وقمت بالأتصال بيه لاقيت تليفونه مقفول.. فقولت أكيد فيه مشكلة وهو مش فاضى يرد عليا، وبعد كده التليفون اتفتح وفضلت اتصل بيه مش بيرد، وبعد كده لاقيت ابني نازل وبيقولى، إن باباه تعبان وفي المستشفى، فاتصلت بشقيق زوجى لقيته هناك فى المستشفى معاه".

واستكملت : " كان بيؤدي واجبه لآخر وقت خاصة لما عرف بحريق محطة مسرة، ولم ينتظر مجىء الحماية المدنية وقام بإطفاء الحريق بنفسه".

وتحتفل الدولة المصرية اليوم بمناسبة الذكرى الـ٦٩ لاعياد الشرطة التى تذكرنا بتضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية فى مواجهة قوات الاستعمار الانجليزى للدفاع عن مدينة الاسماعيلية عام ١٩٥٢ .

ولم ينته تضحيات رجال الشرطة عند هذة المعركة البطولية بل ظلت وزارة الداخلية تقدم الشهداء من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن .

وقدمت قوات الشرطة الباسلة العديد من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن فى مواجهة عنف جماعة الاخوان الارهابية خلال الفترة الماضية وخاصة عقب سقوط حكم الجماعة الارهابية .

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