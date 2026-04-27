إصابة شخصين في إنقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

أصيب شخصان في حادث إنقلاب سيارة ملاكي وقع صباح اليوم الاثنين بالطريق الصحراوي الغربي ناحية مدخل قرية دشلوط بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.



تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي ناحية مدخل قرية دشلوط ووجود مصابين.



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إصابة كلا من " عبد النعيم. ع . ت " ، 28 عامًا، اشتباه كسر بقاع الجمجمه، و "محمد . ج. م " 22 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج.



وجرى نقلهما إلى مستشفى ديروط المركزي لتلقي الرعاية الطبية.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

