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توك شو

خبير أمني يكشف عن خطورة مواقع التواصل الاجتماعي على جهاز الشرطة

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:43 م
العقيد حاتم صابر
العقيد حاتم صابر خبير مكافحة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات
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فرح علاء الخولي
قال العقيد حاتم صابر خبير مكافحة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، إن الضربات الاستباقية لقوات الأمن ضد العناصر الإرهابية حققت نجاحًا كبيرًا، موضحًا أن وحدات مكافحة الإرهاب تعني بالتتبع الإلكتروني للإمساك بخيوط التنظيم الإرهابي.

وأضاف العقيد حاتم صابر، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف العمق النفسي لجهاز الشرطة والقوات المسلحة، ولكن على الأرض تم التصدي لمثل هذه العمليات بعمليات مضادة ونجحت الجهات الأمنية في رصد وإحضار مثيري الشائعات والرأي العام.

وأوضح أن مصر سيكون لها تجربة رائدة على مستوى العالم يتم تدريسها في الحرب الإلكترونية، مشيرًا إلى أن العمليات الاستباقية غالبًا ما يتم الإعلان عنها لأنها معنية بتتبع التنظيمات، مشيرًا إلى أنه يتم في تلك المرحلة الفحص لإمساك خيوط التنظيم ثم بعدها يتم القيام بأعمال قتالية لدرء الضرر ولهذا العمليات التي يتم الإعلان عنها محدود جدًا.

وثمن الخبير جهود الأجهزة الأمنية في هذا الشأن والتي تخوض معركة خفية لا يراها الشعب المصري ولكن لها أبعاد خطيرة، حيث تم تجفيف منابع العملات الرقمية وتوجيه ضربات موجعة ووقائية مثلما تم الإعلان عنها مؤخرًا من ضبط رجال أعمال وشركات تمول الإرهاب سرًا تحت عدة سواتر.
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