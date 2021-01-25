ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

انطلاق الدورة التدريبية الأولى للأئمة بجامعة سوهاج

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:52 م
انطلاق الدورة التدريبية
انطلاق الدورة التدريبية الأولى للأئمة بجامعة سوهاج
Advertisements
عبد الرحمن محمد
شهد الشيخ علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج ، جانبا من فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بالأئمة والواعظات في مجالات اللغة العربية وآدابها ، وذلك تنفيذًا للبروتوكول الموقع بين الجامعة ووزارة الأوقاف ، بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كريم مصلح عميد كلية الآداب والشيخ عبدالرحمن اللاوي مدير المساجد ومنسق الدورات التدريبية والدكتور محمد توفيق منسق الدورات التدريبية بجامعة سوهاج .


وفي بداية حديثه أثنى الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في سبيل رفعة الوطن والمواطن وفِي مجال تأهيل الأئمة ونشر الفكر المستنير ، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى دائمًا لتأدية دورها الريادي في خدمة المجتمع ، مؤكدًا أن البروتوكول جاء إيمانًا بضرورة دمج الطرفين الديني والتعليمي وفتح مجالات التعاون المستمر بين الطرفين ، مشيدًا بفكر الوزارة الراقي لفتح باب التعاون مع الجامعة ، وأيضا الرغبة في استمرار التثقيف والتجديد ، إلى جانب دورها في مساندة القضايا التنموية ، موضحًا أنه تم توقيع بروتوكول ملحق يتضمن فتح باب التسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراه للأئمة والواعظات ، إضافة إلى تخفيض رسوم التسجيل 50% بحيث تتحمل وزارة الأوقاف النصف الآخر .


وفي كلمته وجه الشيخ علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج شكره وتقديره للدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على ما يقوم به من جهد عظيم لخدمة الدعوة والدعاة والمشاركة العظيمة لوزارة الأوقاف في عهده في سبيل تنمية المجتمع ورفعة الوطن. كما وجه الشيخ/ طيفور شكره للدكتور/ أحمد عزيز على قبوله توقيع البروتوكول وفتح مجالات التعاون بين الطرفين، وتخفيض 50% من رسوم التسجيل للأئمة لدرجتي الماجستير والدكتوراه بحيث تتحمل وزارة الأوقاف النصف الآخر بعد موافقة الوزارة.


وأوضح الشيخ طيفور أن الجامعة هي الكيان المعني بكل ما يخص التعليم بالمحافظة للرجوع إليها ، كما طلب من المتدربين محاولة الاستفادة القصوى من التدريب في كافة محاوره.


وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة ، إن البروتوكول يمثل صورة من صور التواصل المجتمعي وجزءا من مساهمات الجامعة في خدمة المجتمع، معبراََ عن إعجابه بالإقبال من جانب المتدربين ممثلا لرغبة الوزارة في التواصل وتحقيق أقصى استفادة، مشيرًا إلى أن الدورة جاءت تنفيذاََ لتوجيهات الدولة بضرورة تجديد الخطاب الديني.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أوقاف سوهاج تُطلق سلسلة تدريبات بعنوان "التعامل الرشيد مع الفضاء الإلكتروني"

بروتوكول تعاون بين الأوقاف وجامعة عين شمس لتدريب الأئمة والواعظات

بروتوكول بين الأوقاف وجامعة أسوان لتدريب الأئمة وتحمل نفقات الماجستير والدكتوراة.. شاهد

وزير الأوقاف: الوزارة تستعيد دورها التاريخي في خدمة التعليم والتثقيف والتأهيل والتدريب

جامعة أسوان: بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات.. صور

تعاون بين جامعة سوهاج ووزارة الأوقاف في تدريب الأئمة والواعظات

ترشيحاتنا

شلل وأمراض غريبة.. كورونا طويل الأمد يهدد حياة مئات الأطفال في العالم | صور

الصحة: تسجيل 669 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 53 حالة وفاة

خاص.. مدرب ناشئي يوفنتوس يصدم الأهلي والدحيل قبل انطلاق مونديال الأندية

خاص.. الاتحاد السكندري يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم محمود رزق

عصيت أوامره.. وزير الداخلية الأسبق: رفضت الاستمرار في الوزارة خلال حكم محمد مرسي

مرض متوطن.. تحذير عاجل من الصحة العالمية حول مستقبل كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا سبورتاج 2022 تظهر في صور توقعية جديدة

حكاية تحفة كاديلاك التى ظهرت مع محمد حماقي فى هذا الكليب الشهير | صور

يتقاضى 10 آلاف ين.. ياباني يعرض نفسه للإيجار مقابل عدم القيام بأي شيء| صور