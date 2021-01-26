لمخالفة النشاط.. جهاز مدينة السادات يغلق وحدة سكنية و 12 بدرومًا مخالفًا

أكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أن الجهاز نفذ حملة مكبرة لضبط المخالفات، أسفرت عن غلق وحدة سكنية بالمنطقة السكنية الأولى لمخالفة تغيير النشاط باستخدامها مركز أشعة، وكذا غلق 12 بدرومًا بالمنطقة السكنية التاسعة بالمدينة.





وذلك بالتعاون بين إدارتى الأمن و التنمية بالجهاز وشرطة التعمير، وبالتنسيق مع شركة توزيع كهرباء البحيرة.





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وشدد المهندس علاء منيع، على مسئولى الإدارات المختصة بضرورة متابعة سير العمل بمختلف أنحاء المدينة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتحرير المخالفات لكل من يخرج عن القانون.

