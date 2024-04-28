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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أنا مبهورة به.. بسمة بوسيل تزور المتحف المصرى

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

حرصت الفنانة بسمة بوسيل على زيارة المتحف المصرى، حيث نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام أثناء تواجدها هناك. 

وعلقت بسمة بوسيل : يجيب زيارة هذا المكان السحري، أنا منبهرة به، حاجة تشرف وتليق بمصر. 

وكشفت الفنانة بسمة بوسيل، تفاصيل جديدة عن أزمتها مع زوجها السابق تامر حسني، مشيرة إلى أن حلمها بالعودة للفنان تامر حسني سيتحقق.

وأضافت بسمة بوسيل، خلال لقائها ببرنامج "ع المسرح" المذاع علي قناة "الحياة" مساء اليوم الأحد، أن : "لما جيت مصر تقريبا كل أحلامي اتحققت، لقيت حب حياتي وفي نفس الوقت كنت بعمل ألبوم مع محسن جابر بس حسيت ساعتها إني عايزة اتجوز اكتر، وحبي لتامر حسني كان أكبر من الغناء".

وتابعت بسمة بوسيل، أن "وافقت إن ألبومي مينزلش لإني لما أعلن زواجنا أنا وتامر حسني كان هناك حملات غريبة على الإنترنت وقتها تامر كان من باب الحماية وإن محدش يتكلم عني بطريقة مش كويسة نعطل خروج الألبوم، وانا كمان كنت خايفة من نزول الألبوم".

وأكملت بسمة بوسيل، أن "الزواج وحب العمر خد مكان النجومية والشهرة والغناء، واتجوزت بدون فستان وحفل زفاف بس انا وتامر حسني اتفقنا علي كده ودي مش غلطته وانا عارفة اني متجوزة حد مشهور جدا، شهرة تامر كنت بالنسبة لي مستفزة ومخيفة وفعلا كنت باهتز نفسيا وبخاف وعملنا فرح وكل حاجة بشكل خاص، ونزل خبر زواجنا في الصحافة، وانا عارفة ان فيه هجوم حصل عليا وكانوا بيجولنا قدام البيت يطالبوه طلقها طلقها، وأمي كانت خايفة وهو كمان كان خايف من تسليط الأضواء على زواجنا".

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