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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

قالولى قدمى طلب العام القادم.. طالبة جامعة حلوان: كان من حقى دخول اللجنة|فيديو

طالبة جامعة حلوان
طالبة جامعة حلوان

كشفت سارة هشام، فتاة كلية الحاسبات والمعلومات بـ جامعة حلوان، والتى أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية، تفاصيل فصلها من الكلية.

وقالت سارة هشام إنها طالبة فى الصف الثانى بكلية حاسبات ومعلومات، وإنها مريضة سرطان ومن المفترض أن تقوم بعمل التحاليل اللازمة، ولكنها أجلت تلك الخطوة لبعد الامتحانات.

وأضافت أن وكيلة الكلية منعتها من دخول الامتحان بسبب أنها تسير ببطء.

مريضة سرطان

وأوضحت أنها بعدما أخبرت وكيلة الكلية أنها مريضة سرطان، قالت لها الوكيلة: “قدمى طلبا للاختبار العام القادم”.

وذكرت أنها توجهت إلى إدارة الجامعة بعد ذلك وأخبرتهم بما حدث، وكان ردهم أن عليها أن تقوم بعمل الطلب وتقديمه لوكيلة الكلية للموافقة عليه.

وأكدت أنها كان من حقها أن تدخل اللجنة لأداء الامتحان لأن وقت دخول اللجنة كان متاحا ولم يغلق باب اللجنة.

التواصل الاجتماعي جامعة حلوان حاسبات ومعلومات دخول الامتحان طالبة جامعة مريضة سرطان

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