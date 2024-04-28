طالبة جامعة حلوان: منعوني من دخول الامتحان وأنا مريضة سرطان| فيديو

كشفت سارة هشام فتاة كلية الحاسبات والمعلومت بجامعة حلوان والتى أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية تفاصيل فصلها من الكلية.

وقالت سارة هشام إنها طالبة فى الصف الثاني بكلية حاسبات ومعلومات وأنها مريضة سرطان ومن المفترض أن تقوم بعمل التحاليل اللازمة ولكنها أجلت تلك الخطوة لبعد الامتحانات.

وأضافت أنها أثناء ذهابها لوحد الامتحانات يوم ٤ يناير فوجئت بوكيلة الكلية تقول لها "اطلعى مفيش امتحان".

واشارت إلى أن الدكتورة قالت لها بكل استهزاء "ألف سلامة عليكي اطلعى ملكيش امتحان".

وأضافت أن وكيلة الكلية أخبرتها بأنها منعتها من دخول الامتحان بسبب أنها كانت تسير ببطء.