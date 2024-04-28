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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحضرت له تورتة.. دوللي شاهين تحتفل بعيد ميلاد كلبها فرج

دوللي شاهين تحتفل
دوللي شاهين تحتفل بعيد ميلاد كلبها

احتفلت المطربة اللبنانية دوللي شاهين بعيد ميلاد كلبها"فرج“ بصحبة ابنتها نور والمخرج مؤمن يوسف والإعلامية هانيا محسن ومستشارها الإعلامي عصام ميلاد نصر الله. 

وظهرت الفنانة في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت ملابس باللون البمبى وغنت لكلبها "فرج" الذي تحتفل بعيد ميلاده، وأنارت له الشموع مع وحيدتها نور.

 

أحدث أعمال دوللي شاهين

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، أغنية “دوللي ست البنات” التي طرحتها عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي و المنصات الإلكترونية.

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات أحمد الشاعر، وألحان مادو فتحي، وتوزيع أحمد عبد العزيز، ومستشار إعلامي عصام ميلاد نصر الله، تحت إدارة المخرج مؤمن يوسف.

يقول مطلع أغنية “دوللي ست البنات”:
أنا اسمي دولي   وحلوة كلي
ياما قالوا عني   أنا الجامدة
بسكوتة طعمة  وجمالها نعمة
بسبوسة قشطة   على مانجة

أنا حلويات ست البنات 
أنا ترندات ملكة جيلي
دا في الأساطير حكوا عني كتير
تغرق تتوه في تفاصيلي

رابط أغنية دوللي ست البنات

 

أعمال دوللي شاهين

انتهت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين من تصوير فيلم «ميناتيل»، الذي من المقرر عرضه قريباً في صالات السينما، وهو من بطولة دوللي شاهين، وأحمد سلامة، وابرام سمير، ومحمد عظيمة، وإخراج أحمد صالح. 

 

أغاني دوللي شاهين 

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنية «حوش الدلع» وأغنية«حكاية بن»، وأغنية «حبيبتي يا أمي» وأغنية «الملكة QUEEN»، التي طرحتها عبر قناتها الخاصة بموقع “يوتيوب”.

يقول مطلع الأغنية: حوش الدلع  "يا حبيبي اهدى وروق بطل تبقى كده افوش، بتتفزلك ليه يا عينيا ما فيكك بقي مكشوف، دي دماغك فاضية وجيبك فاضي كلامك ده فنكوش، عاملي فيها متدلع لاء حوش".

دوللي شاهين تحتفل بعيد ميلاد كلبها
دوللي شاهين تحتفل بعيد ميلاد كلبها
دوللي شاهين تحتفل بعيد ميلاد كلبها
دوللي شاهين تحتفل بعيد ميلاد كلبها
دوللي شاهين تحتفل بعيد ميلاد كلبها
دوللي شاهين تحتفل بعيد ميلاد كلبها
دوللي شاهين تحتفل بعيد ميلاد كلبها
دوللي شاهين تحتفل بعيد ميلاد كلبها
دوللي شاهين تحتفل بعيد ميلاد كلبها
دوللي شاهين تحتفل بعيد ميلاد كلبها
دوللي شاهين تحتفل بعيد ميلاد كلبها
دوللي شاهين تحتفل بعيد ميلاد كلبها
دوللي شاهين تحتفل بعيد ميلاد كلبها
دوللي شاهين تحتفل بعيد ميلاد كلبها
دوللي شاهين تحتفل بعيد ميلاد كلبها
دوللي شاهين تحتفل بعيد ميلاد كلبها
دوللي شاهين تحتفل بعيد ميلاد كلبها
دوللي شاهين تحتفل بعيد ميلاد كلبها
دوللي شاهين تحتفل بعيد ميلاد كلبها
دوللي شاهين تحتفل بعيد ميلاد كلبها
دوللي شاهين تحتفل بعيد ميلاد كلبها
دوللي شاهين تحتفل بعيد ميلاد كلبها
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