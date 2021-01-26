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أخبار العالم

قائد القيادة المركزية الأمريكية يلتقي بمسئول خليجي رفيع المستوى.. ما السبب

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:07 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمود نوفل
التقي اليوم ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مع رئيس هيئة الأركان، الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية بقصر الرفاع بحضور  الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي. 

 وأكد ولي العهد البحريني خلال اللقاء  أن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المملكة  والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة تستند لأسسٍ قوية وراسخة. 

كما شدد علي أهمية مواصلة البناء على ما تحقق في مختلف الأصعدة خاصة في المجالين العسكري والدفاعي بما يسهم في الدفع بهذه العلاقات نحو مستويات أرحب لصالح البلدين والشعبين الصديقين بما يخدم الأمن والسلام في المنطقة.

و ثمن ولي العهد البحريني علي الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين.

كما شهد اللقاء استعراض عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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