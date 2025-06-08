العجل هرب.. نهاية مأساوية لنقاش الهرم بسبب أضحية العيد

وسط حوادث عيد الأضحى بسبب هروب الأضاحي فارق نقاش الحياة بعد سقوطه من أعلى عقار بمنطقة الهرم بعد قفز "العجل" من أعلى السطح ليحاول المتوفى التمسك به وسقط معه.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بسقوط شخص من أعلى عقار بمنطقة الهرم بعد هروب "عجل" تسبب في وفاته، هرعت قوات الأمن إلى مسرح البلاغ لفحص ملابساته وتبين العثور على جثة نقاش، مصاب كدمات وسحجات وكسور بجميع أنحاء الجسم.

أشارت التحريات إلى أن الشاب المتوفى كان يستعد لذبـ.ـح أضحية العيد أعلى عقار بمنطقة الهرم إلا أن "هروب العجل" أربك الموقف حتى قفز من أعلى سطح العقار فأمسك الشاب بحبل الأضحية محاولا منعها من السقوط إلا أن وزنها الثقيل جذبه خلفها وسقط أيضا من أعلى سطح العقار ليلقى مصرعه فورا.

تم نقل جثة الشاب إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى والتحفظ على الأضحية النافقة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.