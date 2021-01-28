بحملة تشجير للشوارع.. أسيوط تحتفل باليوم الوطني للبيئة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن المحافظة احتفلت بيوم البيئة الوطني بحملة تشجير وغرز شتلات مثمرة بشوارع وميادين المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية "التعافي الأخضر.. الطريق لما بعد (كوفيد- 19)" التي أطلقتها وزارة شؤون البيئة بمناسبة يوم البيئة الوطني برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.





وأوضح محافظ أسيوط أن مبادرة "التعافي الأخضر" مبادرة رئاسية أطلقها السيد رئيس الجمهورية بهدف حث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ونشر الوعي البيئي والحفاظ على المحميات الطبيعية وخفض معدل التلوث البيئي ودمج الشباب في العمل البيئي فضلًا عن دعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة للشباب إلى جانب الحد من السلوكيات ذات الأثر البالغ في استنزاف الموارد البيئية والطبيعية لضمان مستقبل الأجيال القادمة وحقها في تلك الموارد في ظل التنمية المستدامة.





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حيث شارك المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة في حملة للتشجير بحضور أيمن محروس رئيس حي شرق وهالة فرغلي مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة ورجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة وتم غرز بعض الأشجار والشتلات المثمرة بشارع الثورة بحي شرق وبالحديقة المواجهة لديوان عام المحافظة وذلك لإضفاء المنظر الجمالي وتشجيع المواطنين على الحفاظ على نظافة تلك المناطق وتنمية الوعي البيئي لدى المواطنين بأهمية زراعة الأشجار والنباتات والعمل على زيادة المساحات الخضراء والحفاظ على البيئة.



