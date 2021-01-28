تعرف على تفاصيل وأسعار 3 سيارات كهربائية بديلة التوك توك

أعلنت شركة دوليبات مصر للسيارات الكهربائية بالتعاون مع شركة ايجي جيت بوابة مصر الرقمية الأولى إحدى شركات صندوق تحيا مصر، عن تدشين المبادرة الأولى لإحلال وتجديد مليون توك توك تقليدى باخر كهربائى أمس.





وقالت شركة دوليبات مصر (DL) إن الهدف من المبادرة هو تقديم منتج مصري بمكون محلي ٤٥ ٪ يساهم في توطين صناعة المركبات الكهربائية، واتفاقا مع رؤية الدولة ٢٠٣٠ وتوجيهات رئيس الجمهورية بجذب انتباه المستثمرين الإقليميين والعالميين نحو الاقتصاد المصري والمساهمة في دعمه ليكون مرفأ لصناعة المركبات الكهربائية في المنطقة.





ويقدم موقع صدى البلد تفاصيل وأسعار الـ 3 سيارات الكهربائية بديل التوك توك .





1- السيارة A8 " بديل التوك توك "

خصصت هذه السيارة لنقل الأفراد بثلاث عجلات وخمسة أبواب وآخر خلفى وشاشة أوتوماتيك خاصة بالركن والرجوع إلى الخلف.





تأتى السيارة بقوة محرك كهربائى تقدر بـ 4150 وات ، أما فترة الشحن من 3 الى 5 ساعات، وسرعتها لا تتجاوز الـ 50 كيلومتر فى الساعة، ويصل مدى سير الشحنة الواحدة من 120 إلى 150 كيلو متر.





أما سعر السيارة فيصل إلى 60 ألف جنيه.

2- سيارة TR1

تعتبر السيارة مركبة بثلاثية الإطارات بديلة للتروسيكل، حصلت على فتحة تهوية بالسقف وعداد قراءة سرعات ديجيتال.





وتستمد السيارة قوتها من محرك كهربائى بقوة 4150 وات ، و تصل فترة الشحن من صفر إلى 100% من 3 إلى 5 ساعات، ويصل مدى سير الشحنة الواحدة إلى 150 كيلو متر، وسرعتها القصوى 50 كيلومتر فى الساعة.





أما سعر السيارة فيأتى بـ 40 ألف جنيه.





3- سيارة PR1

هى سيارة رباعية الأبواب مزودة بهيكل شبيه بسيارات جيب شيروكى، بحمولة 4 أفراد بوزن 750 كيلوجراما.





وتستمد قوتها من محرك كهربائى بقدرة 400 وات، وتصل سرعتها القصوى 60 كيلو متر فى الساعة، أما فترة الشحن الكاملة من صفر إلى 100% من 3 إلى 5 ساعات، ويصل مدى سير الشحنة الواحدة إلى 150 كيلومتر، وينتج المحرك قوة 4500 وات.

أما سعر السيارة فيأتى بـ 90 ألف جنيه.