ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على تفاصيل وأسعار 3 سيارات كهربائية بديلة التوك توك

الخميس 28/يناير/2021 - 07:36 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

أعلنت شركة دوليبات مصر للسيارات الكهربائية بالتعاون مع شركة ايجي جيت بوابة مصر الرقمية الأولى إحدى شركات صندوق تحيا مصر، عن تدشين المبادرة الأولى لإحلال وتجديد مليون توك توك تقليدى باخر كهربائى أمس.


وقالت شركة دوليبات مصر (DL) إن الهدف من المبادرة هو تقديم منتج مصري بمكون محلي ٤٥ ٪ يساهم في توطين صناعة المركبات الكهربائية، واتفاقا مع رؤية الدولة ٢٠٣٠ وتوجيهات رئيس الجمهورية بجذب انتباه المستثمرين الإقليميين والعالميين نحو الاقتصاد المصري والمساهمة في دعمه ليكون مرفأ لصناعة المركبات الكهربائية في المنطقة.


ويقدم موقع صدى البلد تفاصيل وأسعار الـ 3 سيارات الكهربائية بديل التوك توك .


1- السيارة A8 " بديل التوك توك"

خصصت هذه السيارة لنقل الأفراد بثلاث عجلات وخمسة أبواب وآخر خلفى وشاشة أوتوماتيك خاصة بالركن والرجوع إلى الخلف.


تأتى السيارة بقوة محرك كهربائى تقدر بـ 4150 وات ، أما فترة الشحن من 3 الى 5 ساعات، وسرعتها لا تتجاوز الـ 50 كيلومتر فى الساعة، ويصل مدى سير الشحنة الواحدة من 120 إلى 150 كيلو متر.


أما سعر السيارة فيصل إلى 60 ألف جنيه.

 

2- سيارة TR1

تعتبر السيارة مركبة بثلاثية الإطارات بديلة للتروسيكل، حصلت على فتحة تهوية بالسقف وعداد قراءة سرعات ديجيتال.


وتستمد السيارة قوتها من محرك كهربائى بقوة 4150 وات ، و تصل فترة الشحن من صفر إلى 100% من 3 إلى 5 ساعات، ويصل مدى سير الشحنة الواحدة إلى 150 كيلو متر، وسرعتها القصوى 50 كيلومتر فى الساعة.


أما سعر السيارة فيأتى بـ 40 ألف جنيه.


3- سيارة PR1

هى سيارة رباعية الأبواب مزودة بهيكل شبيه بسيارات جيب شيروكى، بحمولة 4 أفراد بوزن 750 كيلوجراما.


وتستمد قوتها من محرك كهربائى بقدرة 400 وات، وتصل سرعتها القصوى 60 كيلو متر فى الساعة، أما فترة الشحن الكاملة من صفر إلى 100% من 3 إلى 5 ساعات، ويصل مدى سير الشحنة الواحدة إلى 150 كيلومتر، وينتج المحرك قوة 4500 وات.

أما سعر السيارة فيأتى بـ 90 ألف جنيه. 

تعرف على تفاصيل وأسعار 3 سيارات كهربائية بديلة التوك توك
تعرف على تفاصيل وأسعار 3 سيارات كهربائية بديلة التوك توك
تعرف على تفاصيل وأسعار 3 سيارات كهربائية بديلة التوك توك
تعرف على تفاصيل وأسعار 3 سيارات كهربائية بديلة التوك توك
تعرف على تفاصيل وأسعار 3 سيارات كهربائية بديلة التوك توك
تعرف على تفاصيل وأسعار 3 سيارات كهربائية بديلة التوك توك
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. أودى تكشف عن نسختين كهربائية وسيدان موديل 2021

شاهد.. سيارات رؤساء أقوى 5 دول في العالم

سيارة كهربائية جديدة من نيو الصينية تنافس تيسلا.. فيديو

تجربة أداء| فولكس e-Golf 7 الكهربائية في مصر.. فيديو

تجربة أداء| قدرات خارقة لسيارة هيونداي كونا الكهربائية HYUNDAI KONA

تعرف على اسعار ومواصفات سيارات DL الكهربائية بديل التوك توك في مصر

ترشيحاتنا

مصطفى بكري يكشف عن تفاصيل مصرع مهندسة دهسا على يد نجل رجل أعمال شهير..فيديو

لم يتحقق منذ 34 عاما.. إنجاز أسطوري ينتظر محمد صلاح أمام توتنهام

عودة المخرج خالد يوسف إلى مصر قريبا

خالد بيومي عن تمديد الفيفا عمل اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة: مبروك علينا

بعد هجوم الأحمر.. أيمن أشرف يحذف صورته مع رمضان صبحي

مونديال الأندية.. وليد سليمان جاهز للمشاركة في تدريبات الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. إطلالات نرمين الفقي تكشف أنوثتها ورقتها

حبوا تصحوا .. جمال شعبان : الحب يحميك من 3 أمراض خطيرة

تعرف على تفاصيل وأسعار 3 سيارات كهربائية بديلة التوك توك