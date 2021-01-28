ليه تشتريها؟.. شاهد مزايا السيارة الكهربائية

بدأ العديد من المواطنين خلال الفترة الأخيرة بالاهتمام وإلقاء الضوء على السيارات الكهربائية، بعد انتشارها على مستوى العالم وتحقيقها لنجاحات

كبيرة.

ولكن في بداية الأمر كان هؤلاء الأشخاص يعانون من عدم الثقة في السيارات الكهربائية بسبب عدم تواجد بنية تحتية لها وافتقادها للعديد من

مميزات السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين.

ومع التطور السريع الذى يشهده المجتمع المصري والمبادرات الرئاسية للتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة ، شهدت سوق السيارات الكهربائية في

مصر طفرة كبيرة جدا، مما جعلها واحدة من أهم الأسواق الصاعدة في مصر.

ولذلك قام موقع " صدى البلد" بعمل تقرير للتطرق إلى المميزات المتواجدة بها والحافز لشرائها .

وجاء خلال التقرير، أن السيارة الكهربائية توفر أكثر من 70% في تكاليف ما بعد البيع مقارنة بالسيارات التقليدية العاملة بالبنزين.

كما أن هناك اكثر من 400 محطة شحن متوفرة على مستوى الجمهورية تسمى محطات الشحن DC او سريعة الشحن تستغرق 30 دقيقة ومعظمهامجانية ، اما الشحن المنزلي ، فهو على التيار الكهربائي العادي 220 فولت

اما صيانة السيارات الكهربائية مقتصره فقط على العفشة وتغير زيت الباكم الخاص بالفرامل ، اما الانفرتر ، وهو مكان المحرك ويتكون من يونتات، في حالة تلف إي يونت منها يتم تغيره فقط ، كما ان قطع الغيار أصبحت متوفرة وتزيد

مع الوقت للسيارات الكهربائية .