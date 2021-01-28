افتتاح المهرجان الثاني للهجن بمضمار شرم الشيخ الدولي .. صور

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ،اليوم الخميس افتتاح المهرجان الثاني للهجن المقام في الفترة من 28 إلى 30 يناير الجاري بمضمار شرم الشيخ الدولي لسباقات الهجن إحتفالًا بالذكرى الأولى لافتتاح مضمار الهجن الدولى بمدينة شرم الشيخ والتي كان قد شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والأمير محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى فى احتفالية عالمية في يناير 2020 العام الماضى.

جاء ذلك بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات ووفد من دولة الامارات العربية المتحدة.

أقيم المهرجان تحت رعاية محافظ جنوب سيناء بمشاركة 12 محافظة مصرية باجمال 28 قبيلة ومشاركة 1200 من الهجن، نظمته محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع الاتحاد المصري للهجن بالتعاون مع الشباب والرياضة والطب البيطري والصحة والثقافة.





وقالت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات أن مهرجان الهجن يعبر عن التراث المصري و السيناوي ويجذب السياحة العربية .

أكد المحافظ في كلمته التي القاها في هذه المناسبة علي اهتمام القيادة السياسية بهذه الرياضة في إطار إهتمام القبائل البدوية وبدو سيناء بهذه الرياضة، مضيفًا ان هذا المهرجان يجري ايضا في اطار الاستعداد لمهرجان الهجن الدولي بالاشتراك والتعاون مع دولة الامارات العربية الشقية والذي سيجري في شهري فبراير ومارس ثم شهر ابريل في ختام موسم سباقات الهجن واحتفالًا بأعياد تحرير سيناء.

وأعلن عن تطوير مضمار الهجن وإنشاء قرية للتراث البدوي ومضمار للخيل بنفس المكان ليكون إضافة رياضية وصرحًا رياضيا في مجال رياضة سباقات الهجن والخيول لتنظيم المسابقات والبطولات الدولية التي تجذب وفود السائحين بالإضافة لجميع القبائل العربية .

وقدم المحافظ الشكر لجميع الضيوف حضور المهرجان وأبناء سيناء والقبائل العربية المشاركة وقدم الشكر لوزير الشباب والرياضة لدعمه ودولة الإمارات الشقيقة وجميع المشاركين والداعمين لهذه الرياضة.





بدأ المهرجان باستعراض الخيل العربي، ثم عرض البيتش باجي ، ثم أشواط السباق واحيي مجموعة من شعراء البادية المهرجان بأنواع مختلفة من الشعر العربي، بالإضافة لفرقة الفنون الشعبية التابعة لقصر ثقافة شرم الشيخ بقيادة الفنان محمد عبد الحي.

شهد السباق مع محافظ جنوب سيناء، اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء عبد الفتاح حلمي مفوض المحافظ للاعلام، وعدًا من رجال الأعمال، وعيد حمدان رئيس نادي الهجن، وممثلي الجهاز التنفيذي، مشايخ وعواقل المحافظة، ورؤساء نوادي الهجن بالمحافظات بالإضافة لوفود أجنبية من السائحين بشرم الشيخ من عدة جنسيات مختلفة.





وتفقد المحافظ ومرافقيه بعض محلات بيع المنتجات البدوية والتراثية والتي تمثل نواة لإنشاء قرية التراث البدوي التي ستقع بين مضمار سباقات الهجن بمضمار سباقات الخيل الجاري انشائه ليكون إضافة جديدة في هذا المجال المحبب لدى الأهالي بسيناء والوفود العربية والأجنبية وعنصر جذب سياحي مهم.

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