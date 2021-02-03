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رياضة

أحمد فيليكس: أتمنى قدوم مهاجم كوتوكو إلى مصر عبر الأهلي.. ولم أمتلك الفرصة لإثبات نفسي مع الزمالك

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:52 م
أحمد فيليكس
أحمد فيليكس
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محمد رشاد
أشاد الغيني الدولي أحمد فيليكس لاعب النادي الأهلي والزمالك الأسبق، بقدرات مواطنه كوامي أبوكو مهاجم أشانتي كوتوكو، والذي تردد اسنه بالانتقال الى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف فيليكس في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" عن فترة حياته الكروية فى مصر قائلا :"في الحقيقة تحركاتك كلاعب كرة لبعض الأندية ليس بالاختيار الجيد، في هذه الفترة كنت أريد الانتقال لقطر لكن تلقيت عرضًا من الزمالك وأنا أحب الجمهور المصري ، لم أمتلك الفرصة والوقت الكافي لإثبات وجودي، في الحقيقة لم أكن سعيدًا مع الزمالك في هذه الفترة".

وأردف فيليكس عن مهاجم أشانتي كوتوكو كوامي أبوكو، قائلًا :"هو لاعب جيد جدًا وسيكون لاعب مفاجأة إذا جاء لمصر، أتمنى أن يأتي هذا اللاعب للأهلي".

وارتبط اسم أبوكو بالانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة ليكون بديلًا لمصطفى محمد والذي انتقل إلى صفوف جالاتا سراي التركي.

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