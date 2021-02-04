وزير الخارجية الأمريكي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الإماراتي.. تفاصيل

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، العلاقات الاستراتيجية وقضايا إقليمية.





ووفقًا لوكالة الانباء الإماراتية "وام"، تلقى الشيخ عبدالله بن زايد، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الأمريكي استعرضا خلاله العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ودورها في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.





كما بحث الجانبان الملف الخليجي والتعاون المشترك بين البلدين لمواجهة التهديدات الإقليمية والعمل معًا من أجل صون الأمن والاستقرار في المنطقة.





وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي انتوني بلينكن عمق العلاقات الإماراتية الأميركية والتطور المستمر في مستويات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.



