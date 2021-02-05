عايشين فى أغانيها.. محمد الباز: نيويورك تايمز سجلت نبأ وفاة أم كلثوم فى صفحتها الأولى

قال الإعلامى محمد الباز، إن كوكب الشرق أم كلثوم يصعب معها استخدام فعل "كان"، خاصة أنها لا تزال حاضرة ومبدعة حتى الآن ومع كل مرة تسمع أغنيتها تشعر كأنك تعيش فى أغانيها .





وأكد "الباز" ، خلال تقديمه حلقة "آخر النهار" والمذاع عبر فضائية النهار اليوم الجمعة ، أن نيويورك تايمز سجلت فى صفحتها الأولى نبأ وفاة كوكب الشرق أم كلثوم وقتئذ والذى دل على قامتها الفنية العظيمة .









وأشار إلى أنه تذكر موقفا للسيدة أم كلثوم أن الأستاذ حسنين هيكل قال إنه زارها بعد عودتها من أدء العمرة فى المملكة العربية السعودية وسألها ماذا قالت فأجابت أم كلثوم :" اسكت لم استطاع أن افتح فمى لمرة واحدة ووجدت نفسى لم أستطع ان اتفوه بكلمة واحدة ."









وأضافت كوكب الشرق أنها عندما وصلت إلى الروضة ران عليا الصمت وتملكنى السكوت وتذكرت أغنية واحدة لى ولكن بعد أن خرجت من قبر الرسول افتكرت أغنية "ولما اشوفك يروح منى الكلام وأنساك " .







