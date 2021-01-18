محمد الباز يكشف عن عدد المرات التى كرر فيها الرئيس دعوته لتجديد الخطاب الديني

تساءل الدكتور محمد الباز، رئيس تحرير صحيفة الدستور، لماذا لم تتم الاستجابة الكاملة لدعوة الرئيس لتجديد الخطاب الدينى؟، مضيفا أن عدد المرات التى كرر فيها الرئيس دعوته سنجدها أكثر من 36 مرة، ولم يستجب سوى وزارة الأوقاف ودار الإفتاء.





وأضاف الباز ، خلال فعاليات استراتيجية بناء الوعى 2021م، التى تعقدها وزارة الأوقاف تحت عنوان: "قراءة في تاريخ التطرف ومخاطره"، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مشكلة الوعى أن هؤلاء الذين تطرفوا بالدين فرضوا رؤيتهم وفهمهم على الناس وكتبوا تاريخهم كما يحلو لهم، ونجحوا فى تشكيل وعى الناس بطريقة ما، وأدعو المجلس الأعلى للإعلام أن يتعاون مع مؤسسات الدولة لإعادة كتابة تاريخ الجماعات المتطرفة.

ويحاضر فى الندوة كل من، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والكاتب كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والكاتب خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، والكاتب خالد ميري رئيس تحرير صحيفة الأخبار، و الدكتور محمد الباز رئيس تحرير صحيفة الدستور، بحضور نخبة مختارة من الأئمة والواعظات وبكل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى.