واتساب يقدم ميزة جديدة للمحادثات الجماعية.. تعرف عليها

يعمل واتساب WhatsApp ، على ميزة جديدة للمحادثات الجماعية، ويأتي الإصدار التجريبي الأحدث من تطبيق التراسل على نظام التشغيل أندرويد مع "شارة الإشارة mention badge" والتي ستظهر في الدردشات الجماعية.





وبحسب ما ذكره موقع "hindustantimes"، يعمل واتساب حاليا على ميزة الإشارة الجديدة والتي من المتوقع طرحها في إصدار مستقبلي، وهي متاحة حاليا في النسخة التجريبية من التطبيق والتي تحمل رقم الإصدار 2.21.3.13 على هواتف أندرويد، ولكنها غير مرئية لجميع المستخدمين حتى الآن.









وحسبما ذكر موقع "WABetaInfo"، المتخصص في رصد مزايا واتساب التجريبية، ستعمل الميزة الخاصة بالمجموعات عندما يتلقى المستخدم إشارة في مجموعة مشارك فيها، ستتم إضافة شارة جديدة في خلية المجموعة.





وسيقوم واتساب بإعلام المستخدمين عند وضع إشارة إليهم في الدردشات الجماعية، ولا توجد أى معلومات عن الموعد الرسمى لإطلاق هذه الميزة في الإصدار الثابت.





ويذكر التقرير أنه من المقرر أيضًا، طرح حزمة ملصقات جديدة على واتساب، يطلق عليه اسم Taters n Tots، ويمكن لعشاق ميزة الملصقات النقر على أيقونة الملصق في أي دردشة والضغط على علامة (+) لتنزيل حزمة الملصقات الجديدة وستظهر الحزمة في أول قائمة متجر الملصقات.