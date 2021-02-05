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تكنولوجيا

تحذير لمستخدمي آيفون.. نسخة مزيفة من واتساب تخترق هاتفك وتسرق بياناتك الحساسة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:10 م
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
يواجه تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp، أزمة كبيرة منذ بداية العام الجاري فور إعلانه عن ساسية الخصوصية المحدثة التي سوف يجبر مستخدميه على الموافقة عليها شهر مايو القادم للاستمرا في استخدام خدمة المراسلة، ولكن يبدو أن المنصة الاجتماعية المملوكة لشركة "فيسبوك" تواجه تهديدا آخر.

وبحسب ما ذكره موقع "zeenews" الهندي، يواجه تطبيق "واتساب" مشكلة جديدة حيث يزعم أن الهاكرز استخداموا تطبيق المراسلة للتجسس على مستخدمي هواتف آيفون.


ووفقا للتقرير، فقد اكتشف خبراء مختبر Citizen Lab بجامعة تورنتو، نسخة مزيفة من "واتسآب" مصممة لأجهزة آيفون، تم تطويرها بواسطة شركة إيطالية تدعى Cy4Gate، والتي تسمح للهاكرز بجمع معلومات حساسة عن مستخدمي هواتف آبل، من خلال خداعهم لتثبيت ملفات ضارة على أجهزتهم.

وتكمن خدعة الهاكرز في موقع يحمل اسم النطاق config5-dati [.]، والذي يطلب من زائريه تثبيت تطبيق واتساب مزيف، يحمل ملف تكوين ضار لجهاز آيفون، تم تصميمه لجمع معلومات حساسة حول الضحايا وإعادة إرسالها لخوادم القراصنة، وفق ما ذكرته "Motherboard". 

ويشارك ملف التكوين الضار الذي تم تثبيته على جهاز الضحية من خلال الموقع الاحتيالي، تفاصيل الجهاز بما في ذلك معرف الجهاز الفريد UDID والهوية الدولية للأجهزة المحمولة IMEI وإرسالها إلى خادم المهاجم.

وأكد متحدث باسم واتساب، أن الشركة تتخذ اجراءتها ضد النسخة الزيفة من تطبيقها، وشجع المتحدث الرسمى مستخدمي تطبيق التراسل على أجهزة آيفون بحذف التطبيق الحالي وإعادة تثبيته من متجر التطبيقات التابع لشركة آبل آب ستور.
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