تحذير.. رسالة وهمية على واتسآب تسرق معلوماتك وتضر بمن ترسلها إليه

تلقى عدد من المواطنين في الهند رسالة نصية وهمية عبر تطبيق واتسآب WhatsApp ، مفادها، أنهم فازوا ببطاقة هدية لقضاء 7 أيام مجانا في سلسلة فنادق وقصور ومنتجعات الهندية تاج Taj Hotels.





وبحسب ما ذكره موقع "bgr.in"، حذرت سلسلة الفنادق الشهيرة عملائها من موقع ويب مزيف، ينشر عروضا ترويجية كاذبة عبر رابط معين يتم تداوله في رسالة على واتسآب





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ويروج أحد مواقع الويب المزيفة للاحتفال بعيد الحب القادم، ويقدم بطاقات هدايا مجانية عبر واتسآب لقضاء أسبوع في "فتادق تاج"، ونوهت سلسلة الفنادق الهندية الضخمة عن الأمر قائلة:"نطلب من عملائنا الإحاطة علما بهذا الأمر وتوخى الحذر اللازم تجاه الرسالة والرابط المرفق بها".





ووفقا لتقرير نشره موقع "Business Today"، فإن رسالة واتسآب الوهمية تنص قائلة:" تلقيت بطاقة هدايا من فندق TAJ وأخيرًا حصلت على فرصة الإقامة في فندق TAJ لمدة 7 أيام مجانًا"، ومرفق رابط أسفلها.





وبمجرد نقر المستخدم على الرابط تظهر رسالة جديدة، تطلب من المستخدم توزيع بطاقة الهدايا مرة أخرى إلى 200 شخص للاحتفال بعيد الحب، يمكنك استخدام هذه البطاقة للإقامة لمدة 7 أيام في أي فندق في تاج مجانًا، ولكن كل ما عليك فعله هو فتح صندوق الهدايا الصحيح، لديك 3 محاولات، "حظًا سعيدًا!".





وعندما ينقر المستخدم على زر "موافق"، يتم إعادة توجيه المستخدم إلى صفحة جديدة تضم " إستطلاع رأي" يسأل المستخدم عن نوعه وكيفية تقييم الفندق، وما إذا كان قد سمع عن فنادق Taj Hotels، بعد أن يجيب المستخدم على هذه الأسئلة، سيتم توجيهه مرة أخرى إلى صفحة تعرض 12 مربعًا أحمر مع رمز تاتا موتورز عليها.





ولمعرفة ما إذا كان المستخدم من ضمن الفائزين ببطاقة الهدايا المجانية، يجب عليه النقر فوق مربع عشوائي، وفي حالة الفوز فسوف يطلب منه الانتقال إلى الصفحة التالية للمطالبة بجائزته، وهناك سيطلب منك إعادة توجيه الرسالة الترويجية إلى خمس مجموعات من 20 حسابا فرديا على واتساب.





ويقع ضحية الرسالة الترويجية المزيفة الكثيرين حيث تعد إحدى الطرق الكلاسيكية لخداع المستخدمين للنقر على روابط مزيفة تحتوي برامج ضارة للحصول على المعلومات من جهاز المتلقي، تمهيدا لاستخدامها في أعمال ضارة لاحقا.