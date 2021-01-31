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تكنولوجيا

لا يعرفها أحد.. خدع عبقرية يكشفها تطبيق واتسآب لأول مرة

الأحد 31/يناير/2021 - 11:00 ص
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
برغم مروره بأزمة كبيرة مع بداية العام الجاري بعد الكشف عن سياسة خصوصيته المحدثة، إلا أن تطبيق واتساب WhatsApp، يقدم المزيد من الميزات الجديدة لينال استحسان مستخدميه مرة أخرى، وإلى جانب ذلك يكشف عن خدع جديدة لأول مرة، يمكن من خلالها إرباك المستخدمين أو تمييز المحادثات.

ويقدم النظام الأساسي بتطبيق التراسل الفوري الأشهر واتسآب خدعة عبقرية تتيح لك تعديل شكل نصوص محادثاتك المرسلة على الخدمة، نوضح لك فيما يلي كيفية القيام بذلك حسبما ذكرت صحيفة "the sun" البريطانية.


الخدعة الأولى: تعديل النصوص في واتسآب:

من الممكن تغيير الرسائل المرسلة عبر تطبيق "واتسآب" إلى خط أحادي سري، والخط أحادي المسافة هو الخط الذي يشغل فيه كل حرف وحرف نفس القدر من المساحة الأفقية.

أولا: ستحتاج للضغط على أيقونة الفاصلة العليا(```)، وستظهر في لوحة المفاتيح الخاصة بالهاتف، ثم ضع ثلاث علامات تنصيص قبل الرسالة وبعدها (``` النص```)، وسيؤدي ذلك إلى تغيير شكل الرسالة.

الخدعة الثانية: إرسال النص الغامق في واتسآب:

يعتبر النص الغامق طريقة رائعة للتأكيد على "كلمة أو عبارة" معينة يريد المستخدم أن يبرزها ليخبر المرسل إليه، وهذه الخاصية يمكن أن تكون مفيدة في الدردشات الجماعية.

ولاستخدام خاصية النص الغامق، كل ما يجب فعله هو وضع علامة النجمة على جانبي الكلمة أو العبارة التي تحاول إبرازها، مثل ( * يتم وضع النص هنا *) سيؤدي ذلك إلى جعل رسالتك تبدو مميزة بالنسبة لك ولكل شخص آخر يراها.

الخدعة الثالثة: الخط المائل في واتساب:

وبالمثل، من الممكن جعل نص رسائل واتسآب تكتب بالخط المائل، عن طريق استخدام رموز مختلفة. تحتاج إلى وضع شرطة سفلية على جانبي الكلمة أو العبارة التي تحاول تعديلها، مثل هذا( _ النص هنا(_.

الخدعة الرابعة: إرسال نص يتوسطه خط على تطبيق واتسآب:

تستخدم خدعة أخرى لإرسال نص أو كلمة يتوسطها خط للإشارة لوجود خطأ ما أو يجب تجاهله، وللحصول على نص يتوسطه خط كل ما عليك فعله هو وضع علامة التيلدا على جانبي الرسالة على النحو التالي (~يتم وضع النص هنا ~).
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