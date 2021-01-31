حذفوا التطبيق.. سياسة واتساب تغضب 400 مليون مستخدم

اغضب التغيير الجديد في سياسة الخصوصية لتطبيق المراسلة واتساب WhatsApp، الملايين من مستخدميه حول العالم من بينهم 400 مليون مستخدم في دولة الهند، وتنص سياسة الخصوصية المحدثة على أن تطبيق التراسل سيشارك بيانات مستخدميه مع موقع فيسبوك.





وبحسب ما ذكره موقع "headlines of today"، أجرت منصة المجتمع Local Circles استطلاع رأي حول استخدام المواطنين الهنود لتطبيق واتساب بعد الإعلان عن سياسته الإجبارية الجديدة.









ووجدت الدراسة الاستقصائية التي أجرتها منصة "Local Circles"، أن حوالي 5% من مستخدمي واتساب من الهنود قاموا بحذف التطبيق من هواتفهم، بينما أوضح 21% من الذين شاركوا في الاستطلاع في الهند أنهم يستخدمون تطبيقات مراسلة بديلة، بينما قال 22% إنهم قللوا بشكل كبير من استخدام تطبيق التراسل التابع لفيسبوك.





وقال 75% من المستخدمين الهنود في استطلاع Local Circles، إنهم سيتجنبون استخدام تطبيق الدردشة إذا استمر في تنفيذ التغييرات الجديدة، بينما أوضح 93 % من الأشخاص إنهم لن يستخدموا خدمة الدفع عبر واتساب WhatsApp، إذا شارك معلومات الدفع والمعاملات مع فيسبوك والجهات الخارجية.





وتعد دولة الهند أكثر الأسواق استخدام لواتساب، بقاعدة مستخدمين تبلغ حوالي 400 مليون مستخدم، ووفقا للإحصاءات توقف حوالي 2 مليون شخصا عن استخدام تطبيق واتساب بسبب سياسة الخصوصية الجديدة، بينما قال 8.1 مليون شخص إنهم يستخدمون تطبيقات مراسلة أخرى، و8.8 مليون شخص قللوا من استخدامه.