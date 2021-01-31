بسبب شروطه الإجبارية.. واتساب تستخدم رسائل "الحالة" لطمأنة المستخدمين على خصوصيتهم

واتساب بالحفاظ على خصوصية مستخدميه، والتي بدأت في الظهور لمستخدمي واتسآب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أمس السبت. بدأ تطبيق المراسلة المملوك لشركة فيسبوك Facebook ، في نشر رسائل ضمن ميزة الحالة للمستخدمين حوال إلتزام تطبيقبالحفاظ على خصوصية مستخدميه، والتي بدأت في الظهور لمستخدمي واتسآب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أمس السبت.





واتساب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عبر خاصتي قصص سناب شات وقصص تويتر، والتي بدأت في الظهور في الهند منذ فترة. وحسبما ذكر موقع "theverge" التقني، أبلغ بعض المستخدمين عن ظهور الرسائل عبر حالات مستخدميالولايات المتحدة والمملكة المتحدة عبر خاصتي قصص سناب شات وقصص تويتر، والتي بدأت في الظهور في الهند منذ فترة.









وقال متحدث باسم شركة "واتساب" في رسالة بريد إلكتروني إلى The Verge: إنه كان هناك الكثير من المعلومات الخاطئة والارتباك حول تحديث سياسة واتساب الأخيرة، ونريد مساعدة الجميع على فهم الحقائق الكامنة وراء كيفية حماية التطبيق لخصوصية الأشخاص وأمنهم".





وأضاف: "من الآن فصاعدًا، سنقدم تحديثات للأشخاص في علامة تبويب الحالة حتى يسمع الأشخاص من واتساب مباشرة، لنؤكد أن تحديث الخصوصية الجديد لا يمكن واتساب من رؤية رسائلك الشخصية، ولا يستطيع موقع فيسبوك ذلك أيضًا، لأنها محمية بواسطة التشفير من طرف إلى طرف".





وتهدف "رسائل الحالة" والتي تأتي كجزء من جهود واتساب تبديد المفاهيم الخاطئة حول تحديث قادم لسياسة الخصوصية الخاصة به، إلى شرح كيفية قيام الشركات التي تستخدم واتساب لخدمة عملائها، بتخزين سجلات محادثاتهم على خوادم فيسبوك.





وقد قام واتساب بمعاينة التغييرات على تطبيق الأعمال التابع له في شهر نوفمبر الماضي، ومع ذلك، نظرا لتاريخ الأخطاء الفادحة لشركة فيسبوك والمتعلقة بالخصوصية، فقد أساء المستخدمون تفسير التغييرات التي تم إجراؤها على سياسة الخصوصية على أنها تعني أن واتساب يتطلب مشاركة معلومات الملف الشخصي الحساسة مع فيسبوك.





وقد نشرت الشركة عبر صفحة الأسئلة الشائعة حول التغييرات القادمة، وأوضحت أنها أجلت التاريخ الذي سيصبح التحديث ساريًا من شهر فبراير إلى شهر مايو، وأصدرت بيانًا في وقت سابق من هذا الشهر تناول الارتباك لتكرار ما ستغطيه سياسة الخصوصية الجديدة.





ووسط الارتباك الذي أعقب الإعلان عن سياسة خصوصيته الجديدة، شهدت تطبيقات المراسلة المنافسة لواتساب من بينها سيجنال Signal وتيليجرام Telegram مؤخرًا زيادة في عدد المستخدمين الجدد.





وقالت شركة تيليجرام Telegram الأسبوع الماضي، إنها أضافت ميزة جديدة تتيح للمستخدمين القدرة على استيراد سجل الدردشات الفردية والجماعية من واتساب WhatsApp، وعلى غرار ذلك، أضاف سيجنال Signal ميزات دردشة رئيسية جديدة مثل الملصقات المتحركة والخلفيات إلى تطبيقه.