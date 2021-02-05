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تكنولوجيا

طريقة نقل دردشات واتساب من آيفون إلى أندرويد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:01 م
واتساب
واتساب
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شيماء عبد المنعم
يعد واتساب WhatsApp، هو أحد تطبيقات الدردشة الأكثر شيوعا على متجر جوجل بلاي، والذي يتيح لمستخدميه البقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء في مختلف أنحاء العالم.

وإذا كنت حاليا من مستخدمي هواتف آيفون وقررت التبديل إلى جهاز جديد يعمل بنظام التشغيل أندرويد، فربما ترغب أيضًا بنقل رسائلك على تطبيق واتساب إلى جهازك الجديد، لذا يقدم إليك موقع "gadgetsnow"، طريقة نقل دردشات واتساب من جهاز آيفون إلى آخر أندرويد.


كيفية نقل دردشات واتساب من آيفون إلى أندرويد

الخطوة الأولى: افتح تطبيق واتساب على هاتفك الآيفون، قم بسحب الشاشة جهة اليسار على الدردشة التي تريد نقلها إلى جهازك الجديد.

الخطوة الثانية: انقر على زر المزيد "More"، ثم حدد خيار تصدير الدردشة "Export Chat".

الخطوة الثالثة: حدد خيار البريد الألكتروني "Mail"، بعد ذلك ادخل معرف البريد الإلكتروني الخاص بجهازك الجديد.

الخطوة الرابعة : ستتلقى رسالة بريد ألكتروني على هاتفك الأندرويد الجديد، حيث يمكنك نقل الدردشة إلى التطبيق.

- هل يمكن عمل نسخة احتياطية إلى حساب جوجل درايف من واتساب على آيفون؟

يتوافق نظام التشغيل iOS من آبل مع سحابة التخزين iCloud التابعة للشركة، والتي تقوم افتراضيا بإجراء نسخ احتياطي للدردشة الخاصة بك إلى جانب جميع البيانات على هاتفك الآيفون، ولتغيير ذلك وإجراء نسخة احتياطية من دردشاتك على واتساب إلى سحابة التخزين التابعة لشركة جوجل "درايف"، تحتاج إلى ضبط إعدادات تطبيق التراسل وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- انقر على إعدادات تطبيق واتساب.

- من قائمة حسابك اضغط على الدردشات Chats، ثم حدد خيار النسخ الاحتياطي إلى الدردشات Chat backup.

- من النافذة المنبثقة انقر على تحديد بريد الكتروني آخر ثم قم بإضافة حساب جوجل الخاص بك وانتظر حتي انتهاء النسخ الاحتياطي.
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