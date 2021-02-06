بـ 6 خطوات.. كيفية تفعيل الوضع الليلي على واتساب ويب

يستخدم تطبيق واتساب WhatsApp أكثر من ملياري شخص في جميع أنحاء العالم، ولقد اُشتهر في السابق كتطبيق لإرسال الرسائل النصية القصيرة، وسرعان ما أصبح التطبيق الأساسي للاتصال لدى الأشخاص.





وعلى غرار نسخة الهواتف الذكية من " واتساب "، تعتمد معظم المؤسسات والشركات على نسخة الويب وسطح المكتب من تطبيق التراسل لتسهيل تبادل إرسال الرسائل عبر أجهزة الكمبيوتر.









وبحسب ما ذكره موقع "indiatoday"، أصبح واتساب أداة اتصال قوية يعتمد عليها الملايين، بصرف النظر عن استخدام لإرسال الرسائل الشخصية، يمكنك استخدام واتساب لعملك بطرق مختلفة، فهو طريقة فعالة للغاية لإرسال الرسائل بسهولة وسرعة لى جانب كونه مجاني بالكامل حتي الآن.





فإذا كنت من مستخدمي تطبيق WhatsApp Web، على أجهزة الكمبيوتر فأن تطبيق التراسل التابع لشركة فيسبوك يوفر لك أيضًا ميزة الوضع الداكن لإصداري سطح المكتب والويب، إليك كيفية القيام بذلك:





كيفية تفعيل ميزة الوضع الليلي بتطبيق واتساب ويب





الخطوة الأولى: افتح نسخة الويب من واتساب web.whatsapp.com أو تطبيق واتساب لسطح المكتب.





الخطوة الثانية: تحقق من حساب واتساب الخاص بك عن طريق مسح رمز QR باستخدام كاميرا هاتفك.





الخطوة الثالثة: انقر على الثلاث نقاط الأفقية أعلى صفحة الدردشات وبجوار صورة ملفك الشخصى.





الخطوة الرابعة: من القائمة المنسدلة انقر على خيار الإعدادات Settings.





الخطوة الخامسة: من صفحة الإعدادات انقر على خيار المظهر Theme.





الخطوة السادسة: سترى نافذمة منبثقة قم بتحديد الزر بجوار خيار داكن Dark، لتمكين ميزة الوضع الليلي.