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تكنولوجيا

كيفية تمكين ميزة الرد التلقائي على رسائل واتساب وسيجنال

السبت 06/فبراير/2021 - 05:00 ص
سيجنال وواتساب
سيجنال وواتساب
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شيماء عبد المنعم
الرد التلقائي هي ميزة مفيدة توجد عادة في تطبيقات البريد اللكتروني مثل Outlook و Gmail وغيرها، وبالرغم من توفر الخاصية في بعض التطبيقات إلا أنها لا تزال مفقودة في معظم تطبيقات المراسلة الفورية بما في ذلك تطبيق سيجنال Signal.

وتتيح ميزة "الرد التلقائي" للمستخدمين الرد على رسالة معينة برسالة محددة مسبقًا أو رسالة مخصصة عندما يكونون بعيدًا أو غير متاحين، فإذا كنت تقدم خدمة معينة عبر تطبيقات المرسلة التي تستخدم وتتلقى الكثير من لرسائل ولا يمكنك الرد عليها جميعًا في وقت واحد، فأنت بحاجة إلى تمكين خاصية الرد التلقائي.


لذا نقدم إليك فيما يلي كيف يمكنك تمكين ميزة "الرد التلقائي"، على كلا من واتساب وماسنجر وسيجنال وتيليجرام، بحسب موقع "gadgets now". 

كيفية تفعيل خاصية الرد التلقائي

الخطوة الأولى: قم بتنزيل وتثبيت أي من التطبيقات التالية "auto-reply" أو "auto responder" من متجر جوجل بلاي على هاتفك الأندرويد.


الخطوة الثانية: افتح التطبيق الذي قمت بتثبيته على هاتفك وقم بإعطاء البرنامج جميع الأذونات المطلوبة.

الخطوة الرابعة: اكتب رسالتك المراد توجيهها للعميل أو اختر من بين رسائل الرد التلقائي التي يوفرها التطبيق.

الخطوة الخامسة: قم بحفظ التغييرات التي اجريتها بالنقر على خيار موافق.

الخطوة السادسة: انقر على خيار جدولة الرسائل واختر من بين ثلاث خيارات "الإرسال دائما" أو "خارج ساعات العمل" أو "جدول زمني مخصص".

الخطوة السابعة: حدد جهات الاتصال التي تريد إرسال رسالة الرد التلقائي إليها، أو اختر من بين الخيارات التالية وهي "كل شخص ليس ضمن جهات اتصالك"، أو " كل شخص ما عدا"، أو "إرسال فقط إلى".
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