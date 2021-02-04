كيفية إرسال رسائل مختفية على تطبيق سيجنال.. صور

شهد تطبيق المراسلة الفورية سيجنال Signal ، زيادة هائلة في عمليات التثبيت والاستخدام مؤخرًا من قبل المستخدمين المهتمين بالخصوصية الذين يريدون نظاما أساسيا أكثر أمانا من واتسآب للتواصل مع الأصدقاء والأحباء وزملاء العمل.





وبحسب ما ذكره موقع "androidcentral" التقني، يعد سيجنال هو التطبيق الأكثر أمانا على مستوي المستهلك في السوق، ونظرا للنمو الهائل في عدد المستخدمين في شهر يناير المنصرم، يستمر التطبيق في تحسين ميزاته الأساسية مع إضافة تعديلات مفيدة لإبقائه على قدم المساواة مع خدمات المراسلة الأكثر شيوعا.









ومن إحدى الميزات الرائعة والمفيدة في تطبيق سيجنال، هي خاصية اختفاء الرسالة المرسلة بعد أن يقرأها المستلم، وهو ليس التطبيق الوحيد الذي لديه هذه الميزة، ولكنه يضيف طريقة رائعة لحماية خصوصية مستخدميه.





كيفية إرسال رسائل مختفية في تطبيق سيجنال





1. افتح تطبيق سيجنال على هاتفك الذكي.





2. اضغط على سلسلة الرسائل موجودة أو ابدأ رسالة جديدة.





3. انقر على النقاط الثلاثة الأفقية أعلى يمين الشاشة.









4. انقر على خيار الرسائل المختفية.





5. حدد المدة التي تريد أن تستمر رسالتك فيها بعد أن يراها المستلم، ثم انقر موافق.





6. اكتب رسالة جديدة إلى جهة الاتصال التي اخترتها.



