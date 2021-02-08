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توك شو

إيه الفضايح دي.. محمد عبدالرحمن يرد على عرض صوره الخاصة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:06 ص
الفنان محمد عبد الرحمن
الفنان محمد عبد الرحمن
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إسراء صبري
علق الفنان محمد عبدالرحمن، على عرض بعض الصور الخاصة به، خلال حلقة برنامج "سهرانين" قائلا: "والله دا ما منظر.. والصورة دي اتركبتلي في وقت كنت مضايق فيه"، معقبا: "ولد فنان ركبلي الصورة دي وبعتهالي وفرحت بيها أوي".

واسترسل: "فرحت أوي بالشعر وشكلي في الفترة دي".

وعند عرض صورة أخرى، قال:"أيه الفضايح دي..الصورة دي كانت في مسرحية في مسرح مصر وهو كان أخويا".



يذكر أن الموسم الرابع من البرنامج، بدأ يوم السبت 23 يناير الجاري، ويستضيف "كرارة" خلال الموسم مجموعة كبيرة النجوم، في مقدمتهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد أسامة "أوس أوس" وخالد الصاوي ومحمد الشرنوبي.

برنامج "سهرانين" يقدمه الفنان أمير كرارة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً على قناة ON.
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