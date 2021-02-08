ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البرازيل تسجل نحو 27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و522 وفاة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:54 ص
البرازيل تسجل نحو
البرازيل تسجل نحو 27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و522 وفاة
Advertisements
أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 26 ألفًا و845 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و522 وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "ريو تايمز" البرازيلية - أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 9 ملايين و524 ألفًا و640 حالة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 231 ألفًا و534 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تعافي أكثر من 8.4 مليون مريض.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

وسمحت السلطات البرازيلية بالاستخدام الطارئ للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد من صنع شركة أسترازينيكا البريطانية وشركة سينوفاك الصينية.
وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية أول أمس الجمعة عن خطط لإجراء مفاوضات مع مصنعي اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد من روسيا والهند.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب جنون الشهرة على السوشيال ميديا.. مقلب سرقة ينتهي بإطلاق نار مميت

شاب ابتلع سماعات AirPods أثناء نومه.. شاهد ما حدث له.. صور

عرض مغرٍ.. بلدة إيطالية تبيع منازلها مقابل يورو واحد.. ومفاجأة خيالية للمشترين