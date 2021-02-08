خبير مناخ: تطورات ملموسة العالم كلة يشهدها الآن فى التغيرات المناخية

قال صابر عثمان ، خبير تغير المناخ والتنمية المستدامة ، إن المناخ عبارة عن مجموعة من العوامل الجوية المختلفة مثل الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح .





وأضاف صابر عثمان ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن المناطق المختلفة على الكرة الأرضية لها تصنيف مناخى .





وأشار خبير تغير المناخ والتنمية المستدامة ، إلى أن التصنيف المناخى منها مناطق حارة وغيرها استوائية بها رطوبة عالية وأخرى بها مطيرة تتميز بسقوط الأمطار عليها بشكل دائم طوال أو معظم فترات السنه .





وتابع خبير تغير المناخ والتنمية المستدامة ، ان مناخ مصر حار جاف صيفًا ، دافئ ممطر شتاء ً ، منوهًا إلى هناك تغيرات ملموسة العالم كلة يشهدها الان فى التغيرات المناخية .



