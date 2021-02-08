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خبير مناخ: تطورات ملموسة العالم كلة يشهدها الآن فى التغيرات المناخية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:42 ص
خبير تغير المناخ
خبير تغير المناخ
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ريهام فيكتور
قال صابر عثمان ، خبير تغير المناخ والتنمية المستدامة ، إن المناخ عبارة عن مجموعة من العوامل الجوية المختلفة مثل الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح .

وأضاف صابر عثمان ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن المناطق المختلفة على الكرة الأرضية لها تصنيف مناخى .

وأشار خبير تغير المناخ والتنمية المستدامة ، إلى أن التصنيف المناخى منها مناطق حارة وغيرها استوائية بها رطوبة عالية وأخرى بها مطيرة تتميز بسقوط الأمطار عليها بشكل دائم طوال أو معظم فترات السنه .

وتابع خبير تغير المناخ والتنمية المستدامة ، ان مناخ مصر حار جاف صيفًا ، دافئ ممطر شتاء ً ، منوهًا إلى  هناك تغيرات ملموسة العالم كلة يشهدها الان فى التغيرات المناخية .

وأكد خبير تغير المناخ والتنمية المستدامة ، أننا بدأنا نشهد عواصف ترابية شديدة وأمطار رعدية ، مشيرًا إلى أن الاسبوع الماضي هناك عاصفة ترابية ضربت باوروبا وهو امر غريب وغير معتاد .
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