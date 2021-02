انطلاق محاكمة عزل ترامب الثانية في مجلس الشيوخ.. فيديو

بدأت مساء اليوم الثلاثاء المحاكمة الثانية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب داخل أروقة مجلس الشيوخ الأمريكي.

وتبدأ المحاكمة الثانية لعزل دونالد ترامب بنقاش حول إمكانية محاكمة رئيس سابق من قبل مجلس الشيوخ.

وتمثل دستورية محاكمة أو مساءلة ترامب خلاف بين الباحثين القانونيين، لكن الفريق القانوني لترامب يخطط للقول بأن المحاكمة نفسها غير دستورية لأنه لم يعد في المنصب. يقولون إن الدستور لا يوسع سلطة المساءلة ضد "المواطن العادي".

ويصرون على أن الإدانة في محاكمة العزل تتطلب إمكانية عزل المتهم من منصبه. الآن بعد خروج ترامب من البيت الأبيض، كما يقولون، لا يوجد أساس قانوني لمثل هذه المحاكمة.

ليس الأمر كذلك، كما يقول الديموقراطيون، الذين يقولون إن هناك بالفعل سابقة تاريخية - وإن لم تكن لرئيس - لإجراء محاكمة عزل لشخص لم يعد في المنصب بسبب أفعال ارتكبت أثناء توليه المنصب. وهم يجادلون بأنه لا يوجد "استثناء لشهر يناير" بالنسبة لأيام الرئيس الأخيرة في المنصب.

ويمثل الرئيس السابق دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ هذا الأسبوع من المساءلة التي تتهمه بالتحريض على أعمال الشغب الدامية في 6 يناير في مبنى الكابيتول الأمريكي.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قدم محاموه في مذكرة مؤلفة من 78 صفحة يوم الاثنين تفاصيل مجموعة من الحجج القانونية والوقائعية التي يعتزمون تقديمها في المحاكمة.

وقال المدعون الديمقراطيون في محاكمة ترامب إنهم سيعرضون أدلة لم يتم الكشف عنها من قبل، مؤكدين أن الدستور لا يستثني الرؤساء من العزل في أخر أيام ولايتهم الرئاسية.

ويصر محامو الدفاع على أن ترامب لم يحرض على أعمال الشغب عندما خاطب حشدًا كبيرًا من المؤيدين في تجمع حاشد سبقه.

