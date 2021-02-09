ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انطلاق محاكمة عزل ترامب الثانية في مجلس الشيوخ.. فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:14 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
بدأت مساء اليوم الثلاثاء المحاكمة الثانية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب داخل أروقة مجلس الشيوخ الأمريكي.

وتبدأ المحاكمة الثانية لعزل دونالد ترامب بنقاش حول إمكانية محاكمة رئيس سابق من قبل مجلس الشيوخ.

وتمثل دستورية محاكمة أو مساءلة ترامب خلاف بين الباحثين القانونيين، لكن الفريق القانوني لترامب يخطط للقول بأن المحاكمة نفسها غير دستورية لأنه لم يعد في المنصب. يقولون إن الدستور لا يوسع سلطة المساءلة ضد "المواطن العادي".

ويصرون على أن الإدانة في محاكمة العزل تتطلب إمكانية عزل المتهم من منصبه. الآن بعد خروج ترامب من البيت الأبيض، كما يقولون، لا يوجد أساس قانوني لمثل هذه المحاكمة.

ليس الأمر كذلك، كما يقول الديموقراطيون، الذين يقولون إن هناك بالفعل سابقة تاريخية - وإن لم تكن لرئيس - لإجراء محاكمة عزل لشخص لم يعد في المنصب بسبب أفعال ارتكبت أثناء توليه المنصب. وهم يجادلون بأنه لا يوجد "استثناء لشهر يناير" بالنسبة لأيام الرئيس الأخيرة في المنصب.

ويمثل الرئيس السابق دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ هذا الأسبوع من المساءلة التي تتهمه بالتحريض على أعمال الشغب الدامية في 6 يناير في مبنى الكابيتول الأمريكي.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قدم محاموه في مذكرة مؤلفة من 78 صفحة يوم الاثنين تفاصيل مجموعة من الحجج القانونية والوقائعية التي يعتزمون تقديمها في المحاكمة.

وقال المدعون الديمقراطيون في محاكمة ترامب إنهم سيعرضون أدلة لم يتم الكشف عنها من قبل، مؤكدين أن الدستور لا يستثني الرؤساء من العزل في أخر أيام ولايتهم الرئاسية.

ويصر محامو الدفاع على أن ترامب لم يحرض على أعمال الشغب عندما خاطب حشدًا كبيرًا من المؤيدين في تجمع حاشد سبقه.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جيش ترامب الخفي.. هل ينتصر الرئيس المهزوم على الديمقراطيين للمرة الأخيرة ؟

صفوف الجمهوريين تتماسك.. هل ينجو ترامب من محاكمة العزل في مجلس الشيوخ؟.. أعضاء حزبه يبدلون مواقفهم لصالحه.. والحزب يضغط على المطالبين بمعاقبته

تركوه في محاكمة عزله الثانية.. انسحاب محامي ترامب بعد أن طالبهم بتكرار مزاعم تزوير الانتخابات

البيت الأبيض: سنراجع ما إذا كان ترامب سيحصل على إحاطات سرية من عدمه

محاكمة غير دستورية.. محامو ترامب يهاجمون لائحة الاتهام ضده

غير دستورية.. محامي ترامب: سنعترض على الإجراءات في محاكمة الرئيس السابق

ترشيحاتنا

يحوّل متلقيه إلى شواذ جنسيا.. داعية إيراني يحرّم التطعيم بلقاح كورونا

عقوبات مالية كبيرة فى انتظار كهربا والشحات بالأهلي

نوبة قلبية تتسبب في رحيل نجم شهير

ماسكيرانو: الأهلي أبهرني أمام بايرن.. وصلاح نقل الكرة المصرية إلى مستوى جديد

تحليق قاذفات تو-160 الروسية فوق بحار بارنتس والنرويج وجرينلاند .. فيديو

آنا ليفاندوفسكي تكشف سر لياقة أفضل لاعبي العالم: وجبة صحية والامتناع عن التلفزيون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية.. يارا نعوم تستعرض رشاقتها على إنستجرام

أسعار النسخة الفرنسية بيجو 508 موديل 2021

بفستان لافت.. إنجي المقدم بإطلالة تخطف الانظار على إنستجرام