زيلينسكي: الجيش الروسي أطلق 26 صاروخًا مجنحًا و597 طائرة مسيرة ليلا

أعلن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، اليوم السبت أن الضربات الروسية امتدت إلى من منطقتي خاركيف وسومي إلى منطقة لفيف وبوكوفينا.

وأكد الرئيس الأوكراني أن الجيش الروسي أطلق 26 صاروخًا مجنحًا و597 طائرة هجومية مسيرة، أكثر من نصفها من طراز "شاهد".

وأضاف زيلينسكي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" أن أكثر من 20 صاروخًا دمرت والغالبية العظمى من الطائرات المسيرة، موجها الشكر لقوات الدفاع الجوي الأوكرانية على هذه النتيجة.

وتابع "للأسف، تضررت البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المباني السكنية. حتى الآن، أُبلغ عن مقتل شخصين في تشيرنيفتسي، وأصيب 20 آخرين".

ولفت الرئيس الأوكراني إلى أن وتيرة الضربات الجوية الروسية تتطلب قرارات سريعة، ويمكن الحد منها من خلال فرض عقوبات فورية.

وأكد أن هناك حاجة لعقوبات ثانوية صارمة ضد كل من يساعد الروس في إنتاج الطائرات المسيرة والتربح من النفط كما أن هناك حاجة لمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، إلى جانب الاستثمارات في الطائرات الاعتراضية المسيرة، والتي تُحقق بالفعل نتائج جيدة.

واختتم زيلينسكي منشوره بالقول نه لا يمكن إيقاف هذه الحرب إلا بالقوة، لا نتوقع مجرد إشارات من شركائنا، بل إجراءات تُنقذ الأرواح.