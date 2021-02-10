لمواجهة الموجة الثانية.. غلق وتشميع 5 مراكز للدروس الخصوصية في البحيرة

شدّد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف الحملات المرورية اليومية علي المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الاشغالات لتيسير الحركه المروريه مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وفي نفس السياق نفذت الوحدات المحليه بمدن ومراكز المحافظه حملات مروريه مكثفه بالتنسيق مع قسم الإشغالات وأسفرت عن الآتي:

- رفع ١٣١ حاله إشغال بنطاق شوارع( الاتوبيس - الشاذلى - فلاقه- المستشفى- مشتل كرم- العباره) بمركز ومدينه دمنهور

- غلق وتشميع ٢ مركز للدروس الخصوصيه بكوم حماده

- ازاله ٤٤ فرش ثابت ومتحرك بمركز ومدينه ابوحمص

غلق ٣ مراكز للدروس الخصوصيه ورفع ٣٥ حاله إشغال بحوش عيسى.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحليه بمدن ومراكز المحافظه حملات مروريه مكثفه بالتنسيق مع كافه الجهات المعنيه أسفرت عن الآتي :-

- رفع ٥٥ حاله إشغال طريق مابين ثابت ومتحرك بمركز حوش عيسي

- رفع ١٩٦ حاله إشغال بنطاق شوارع (الجيش - الكورنيش - محور الليثى - عرابي - معاذ بن جبل) بمدينة دمنهور

- غلق ٣ مقاهي وضبط ١٨ شيشه بمركز بدر.

كما نفذت الوحدات المحليه بمدن ومراكز المحافظه عده حملات مكبره بالتنسيق مع إداره المرور وقسم الإشغالات أسفرت عن الآتي:-

- إعدام ٢١٤ شيشه بمركز ومدينة ابوحمص

- تحرير ١٠ محاضر مخالفه ارتداء كمامه ومصادرة ١٠ شيشه بمركز ومدينه بدر

- رفع ٩٣ حاله إشغال طريق و توقيع ١٠٠ غرامه عدم ارتداء كمامه بمركز ومدينه دمنهور

-رفع ١٠٣ حالة إشغال طريق بمركز ومدينه كفر الدوار

-إزاله ٨ حالات إشغال بالطريق العمومي برشيد.

كما نفذت الوحدات المحلية بمركزي رشيد وكفر الدوار، حملات لرفع الإشغالات، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق.

وأسفرت عن رفع ٣١٥ حالة اشغال عباره عن الآتي:-

- رفع ١٠٠ حاله أشغال طريق وضبط ومصادرة ٣٢ شيشه بمقاهى مخالفة بكفر الدوار.

- رفع ٢١٥ حاله أشغال بالسوق العمومي وشوارع رشيد

كما نفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وكوم حماده المحافظه عدة حملات مروريه على المقاهي والمحال التجاريه أسفرت عن الآتي:-

- تحرير ١٩ غرامة فوريه للافراد الغير ملتزمين بالقرارات كما تم تحرير ١٥ مخالفه عدم ارتداء كمامات لأصحاب المحلات التجاريه بكوم حمادة

- غلق وتشميع مقهى بدمنهور مخالف و التحفظ على ٦ شيش.

ويذكر أيضا أن نفذت الوحدات المحلية بمركز ي دمنهور وكفر الدوار حملات إشغالات، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق بكل مركز، حيث أسفرت عن رفع ٦٨٩ حالة اشغال عباره عن الآتي:-

- رفع ٢٢١ مخالفة إشغال طريق، وذلك بعدة مناطق بكفر الدوار (أسفل الكوبري الزراعي - مدخل المدينة - شارع الحدائق و المحكمة)

- رفع ٤٦٨ حالة اشغال بشارع المعهد الدينى و الشاذلى والسريع و الخيرى ومحور الليثى و الاتوبيس و الروضة بدمنهور.

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