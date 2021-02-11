عمان: اشتراط حجز فندقي مسبق للقادمين اعتبارا من 15 فبراير

أظهر تعميم صادر عن هيئة الطيران المدني العماني إلزامية العزل الصحي المؤسسي على أن تكون على نفقة المسافرين القادمين إلى السلطنة.









وأوضح البيان الموجه إلى شركات الطيران كافة العاملة في السلطنة العمانية، أنه بالنسبة لجميع الرحلات التي تصل السلطنة اعتبارا من الاثنين 15 فبراير الجاري الساعة 12:00 ظهرا، سيتعين على شركات الطيران التأكد من وجود حجز فندقي مؤكد مسبق لجميع القادمين على متن رحلاتها يغطي فترة الحجر الصحي الإلزامي (7 ليالٍ على الأقل).









وكانت وزارة الصحة العمانية أعلنت إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 136622 إصابة والوفيات 1539 والمتعافين 128461 لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.









وذكرت وزارة الصحة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 149 والمنومين في العناية المركزة 45.









ونشرت الوزارة العمانية إجمالي الإصابات المسجلة في السلطنة دون ذكر العدد اليومي، ووفقا لصحيفة "الشبيبة" بلغ عدد الإصابات الجديدة 245 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في السلطنة خلال 24 ساعة الماضية.







