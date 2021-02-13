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سيارات

مقارنة بين كيا جراند سيراتو وشيفروليه ماليبو موديل 2021.. صور

السبت 13/فبراير/2021 - 11:31 ص
كيا جراند سيراتو
كيا جراند سيراتو وشيفورليه ماليبو
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صبري طلبه
تنتمي كل من كيا جراند سيراتو و شيفروليه ماليبو إلى فئة السيارات السيدان، ولكن لكل منها طبيعة فنية خاصة، حيث تضم السيارتان العديد من عناصر الحماية والأمان، كما تتمتعان بحزمة من وسائل الرفاهية والقدرات الميكانيكية، واللمسات الفنية في التصميم الخارجي والتي انفرد بها كل صانع بطريقته الخاصة.

1- كيا جراند سيراتو موديل 2021 

تستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، يولد قوة 130 حصانا، وعزم أقصى للدوران بلغ 192 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء سداسي السرعات.

وتتسارع كيا جراند سيراتو من وضع الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 12 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.9 لتر، عندما تقطع السيارة مسافة تصل الى 100 كم.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة كيا جراند سيراتو 2021 :
الفئة الأولى أوتوماتيك موديل  LX 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 309.900 جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك موديل  EX 2021 محرك 1600 سي سي بسعر  339.900 جنيه.
الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2021 TOP LINE  محرك 1600 سي سي بسعر  379.900 جنيه.


2- شيفروليه ماليبو 2021 

تأتي شيفروليه ماليبو بمحرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1500 سي سي "تيربو" ينتج قوة قدرها 163 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر،  بينما تستمد العجلات سرعتها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

ومن خلال هذه الإمكانيات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، في غضون 9.2 ثانية فقط، بينما يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 7.3 وذلك عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كم.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة شيفروليه ماليبو موديل 2021 :
الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LS 2021 محرك 1500 سي سي  تيربو بسعر 379.990 جنيها.
الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LT 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 434.990 جنيها.
مقارنة بين كيا جراند سيراتو وشيفروليه ماليبو موديل 2021.. صور
مقارنة بين كيا جراند سيراتو وشيفروليه ماليبو موديل 2021.. صور
مقارنة بين كيا جراند سيراتو وشيفروليه ماليبو موديل 2021.. صور
مقارنة بين كيا جراند سيراتو وشيفروليه ماليبو موديل 2021.. صور
مقارنة بين كيا جراند سيراتو وشيفروليه ماليبو موديل 2021.. صور
مقارنة بين كيا جراند سيراتو وشيفروليه ماليبو موديل 2021.. صور
مقارنة بين كيا جراند سيراتو وشيفروليه ماليبو موديل 2021.. صور
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