معلومات جديدة حول أكبر عملية اختراق للإدارة الأمريكية

أعلن مستشار الأمن السيبراني بالبيت الأبيض، اليوم الأربعاء، استمرار التحقيق في عملية القرصنة الروسية ضد الولايات المتحدة منذ أشهر.





وقال مستشار البيت الأبيض إن التحقيق جار في عملية القرصنة الروسية الشاملة ضد الولايات المتحدة والمعروفة باسم "سولار وينجز" وسيستغرق عدة أشهر حتى يكتمل.





وأضاف: "الهجمات السيبرانية استهدفت 100 شركة خاصة والتحقيقات مستمرة".





وكان رئيس مايكروسوفت الأمريكية، براد سميث، قال إن هذه العملية أكبر وأعقد هجوم شهده العالم على الإطلاق.





واكتشفت الحكومة الأمريكية في ديسمبر الماضي، هذه العملية، التي اتهمت فيها روسيا، عبر تصميم برامج من قبل شركة البرمجيات سولار ويندز كورب، ما سمح للمتسللين بالدخول إلى آلاف الشركات والإدارات الحكومية التي تستخدم منتجات الشركة.



