ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

معلومات جديدة حول أكبر عملية اختراق للإدارة الأمريكية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:56 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أعلن مستشار الأمن السيبراني بالبيت الأبيض، اليوم الأربعاء، استمرار التحقيق في عملية القرصنة الروسية ضد الولايات المتحدة منذ أشهر. 

وقال مستشار البيت الأبيض إن  التحقيق جار في عملية القرصنة الروسية الشاملة ضد الولايات المتحدة والمعروفة باسم "سولار وينجز" وسيستغرق عدة أشهر حتى يكتمل. 

وأضاف: "الهجمات السيبرانية استهدفت 100 شركة خاصة والتحقيقات مستمرة". 

وكان رئيس مايكروسوفت الأمريكية، براد سميث، قال إن هذه العملية أكبر وأعقد هجوم شهده العالم على الإطلاق. 

واكتشفت الحكومة الأمريكية في ديسمبر الماضي، هذه العملية، التي اتهمت فيها روسيا، عبر تصميم برامج من قبل شركة البرمجيات سولار ويندز كورب، ما سمح للمتسللين بالدخول إلى آلاف الشركات والإدارات الحكومية التي تستخدم منتجات الشركة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

واشنطن بوست تكشف هوية مخترقي مواقع حكومية أمريكية

اتهام أمريكي لروسيا: أنتم من وراء الهجوم الإلكتروني علينا

هجمات الكترونية.. اختراق أكثر من 200 هيئة حكومية وشركة حول العالم

هجوم إلكتروني شرس يخترق أمريكا ويمتد لـ 7 دول منها واحدة عربية.. شركات أمن المعلومات تتهم روسيا وتثير مخاوف بضرب مواقع الجيش والمخابرات.. وعملية القرصنة تفوق قدرات أكبر دولة في العالم

بعد الاختراق الأخير.. إدارة بايدن تدرس التحول من الدفاع إلى الهجوم فى حروبها السيبرانية

زرع شفرة ضارة.. وكالة الأمن السيبراني الأمريكية تكشف عن تعرض الحكومات المحلية لهجمات إلكترونية

ترشيحاتنا

نداء عاجل من الصحة البحرينية بشأن فيروس كورونا المتحور

وزير التعليم يظهر في بيان تليفزيوني غدا للرد على التساؤلات بشأن قراراته الأخيرة

اتحاد الكرة يصدر حزمة قرارات جديدة.. تعرف عليها

تصرف غير لائق من شيكابالا تجاه نجم الاهلي السابق في لقاء الإسماعيلي

أوباما يتقدم لـ الزمالك على الإسماعيلي بالهدف الأول

قبل بدء الامتحانات .. تحذير وإرشادات مهمة لـ طلاب الجامعات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهدد حياتك.. احذر تناول الجبن عالية الدسم

شكري نجيب يدرك التعادل لـ الإسماعيلي في مرمى الزمالك

بعد إصابتها وعائلتها بكورونا.. أجمل إطلالات تكشف عن أنوثة رضوى الشربيني