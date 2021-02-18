بعد تعدد الحوادث أمام قرية السلسلة.. محافظ أسوان يوجه بتركيب علامات وإرشادات مرورية

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته للهيئة العامة للطرق والكبارى بالتنسيق مع إدارة المرور بتركيب علامات وإرشادات مرورية توضيحية وفسفورية في جميع الإتجاهات سواء القادم من إدفو إلى كوم أمبو أو العكس أو المتجه نحو محور كلابشة للوصول إلى الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة .
ويأتي ذلك في تفاعل سريع بعد تعدد الحوادث المرورية أمام مدخل محور وكوبرى كلابشة الجديد أمام قرية السلسلة بكوم أمبو بسبب تعدد المداخل والمخارج وتقاطعها مع طريق أسوان / القاهرة الزراعى .
واقرأ أيضًا:
مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين في حادث تصادم أتوبيس بمقطورة نقل على طريق أسوان /أبو سمبل
وأكد أشرف عطية على أن ذلك سيساهم بشكل مباشر في الحد من أي حوادث مرورية في المستقبل وهو الذى يستلزم في الوقت نفسه من سائقى المركبات التهدئة والإلتزام بالسرعات المقررة على الطريق الزراعى حفاظًا على الأرواح وسلامة المواطنين .
وكان قد ناشد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المواطنين بسرعة التوجه لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل إنتهاء المهلة المحددة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بنهاية مارس القادم ، وهو الذي توازى مع ضرورة إستيفاء المستندات المطلوبة للتصالح للإسراع بأعمال اللجان الفنية للبت في هذه الطلبات وخاصة أنه تم تشكيل أكثر من لجنة طبقًا لحجم الطلبات المقدمة.
ولفت اللواء أشرف عطية إلى أن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين تلقت 19 ألف طلب للتصالح بإجمالى متحصلات مالية بلغت نحو 70 مليون جنيه.
وأكد أشرف عطية على أن هناك تعليمات مشددة للمسئولين بالمراكز التكنولوجية بأهمية الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا.
وأشار المحافظ إلى أنه يتم إستقبال طلبات التصالح من المواطنين على أى نوع من المخالفات مع دفع رسوم المعاينة وذلك تنفيذًا لتوجهيات رئيس الوزراء ، وأيضًا تعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
وأوضح أشرف عطية بأنه وفقًا للتعليمات الواردة يقوم المتقدم بالتصالح بسداد نسبة 35 % إذا قام بالسداد في شهر فبراير الحالى ، و 40 % إذا قام بالسداد إنتظارًا لشهر مارس المقبل وذلك بدلًا من الـ 25 % التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الفترة الماضية .
ويأتي ذلك في تفاعل سريع بعد تعدد الحوادث المرورية أمام مدخل محور وكوبرى كلابشة الجديد أمام قرية السلسلة بكوم أمبو بسبب تعدد المداخل والمخارج وتقاطعها مع طريق أسوان / القاهرة الزراعى .
واقرأ أيضًا:
مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين في حادث تصادم أتوبيس بمقطورة نقل على طريق أسوان /أبو سمبل
وأكد أشرف عطية على أن ذلك سيساهم بشكل مباشر في الحد من أي حوادث مرورية في المستقبل وهو الذى يستلزم في الوقت نفسه من سائقى المركبات التهدئة والإلتزام بالسرعات المقررة على الطريق الزراعى حفاظًا على الأرواح وسلامة المواطنين .
وكان قد ناشد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المواطنين بسرعة التوجه لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل إنتهاء المهلة المحددة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بنهاية مارس القادم ، وهو الذي توازى مع ضرورة إستيفاء المستندات المطلوبة للتصالح للإسراع بأعمال اللجان الفنية للبت في هذه الطلبات وخاصة أنه تم تشكيل أكثر من لجنة طبقًا لحجم الطلبات المقدمة.
ولفت اللواء أشرف عطية إلى أن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين تلقت 19 ألف طلب للتصالح بإجمالى متحصلات مالية بلغت نحو 70 مليون جنيه.
وأكد أشرف عطية على أن هناك تعليمات مشددة للمسئولين بالمراكز التكنولوجية بأهمية الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا.
وأشار المحافظ إلى أنه يتم إستقبال طلبات التصالح من المواطنين على أى نوع من المخالفات مع دفع رسوم المعاينة وذلك تنفيذًا لتوجهيات رئيس الوزراء ، وأيضًا تعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
وأوضح أشرف عطية بأنه وفقًا للتعليمات الواردة يقوم المتقدم بالتصالح بسداد نسبة 35 % إذا قام بالسداد في شهر فبراير الحالى ، و 40 % إذا قام بالسداد إنتظارًا لشهر مارس المقبل وذلك بدلًا من الـ 25 % التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الفترة الماضية .