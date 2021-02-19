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محافظات

انطلاق قافلة حماية للمساعدات الإنسانية والطبية بقرية المنصورية في أسوان .. شاهد

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:15 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
إنطلقت اليوم الجمعة فعاليات قافلة المساعدات الإنسانية والطبية الموسعة لمبادرة حماية لدعم المناطق الحدودية والتي تأتى ضمن مبادرات حياة كريمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وبرعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقرية المنصورية التابعة لمركز دراو دعمًا من مؤسسات حياه كريمة و صناع الخير للتنمية بحضور أحمد شعبان نائب المحافظ ، بجانب الدكتور محمد عبد الجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير.

ومن جانبه أكد محافظ أسوان على أن  قافلة مؤسسة صناع الخير تظهر مدى التلاحم والتكامل بين الجهود الحكومية وجهود مؤسسات المجتمع المدنى في دعم الأسر الأكثر إحتياجًا بالمواد الغذائية وحقائب الحماية من فيروس كورونا والمستلزمات الطبية والبطاطين ، بالإضافة إلى قافلة كبرى للكشف على أمراض العيون وتوزيع العلاج المجانى .

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وأشار أشرف عطية إلى أنه بإشراف من التضامن الإجتماعى سيتم توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية طبقًا لضوابط محددة بشكل منظم ووفقًا للأسماء التى تم حصرها بمنتهى الشفافية لضمان وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها ، بجانب الإعداد المسبق لتجهيز الحالات المرضية التي تم الكشف عليها ضمن القافلة .

وفى السياق ذاته أشارت آيه عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة إلى أن أعمال قافلة حماية سوف تكون نقطة إنطلاقة جديدة لصناع الخير وحياة كريمة والمؤسسات الشريكة لتقديم مزيد من الخدمات لصالح غير القادرين بأنحاء أسوان حيث سوف يتم إعادة أعمار وتنمية وتطوير كامل لقرية المنصورية ، بجانب تنفيذ مشروع مراكب الرزق لتسليم مراكب صيد وأدوات صيد .

وأوضحت آية عمر بأنه سبق لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير إطلاق مبادرة التصالح حياة لتسديد غرامات البناء لغير القادرين بمختلف أنحاء المحافظة ، كما إنتهت مؤسسة صناع الخير من تطوير وتنمية قرية الشهامة بمركز إدفو ضمن المبادرة .

فيما كشف مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير عن أن قافلة مبادرة حماية تأتي لدعم المتضررين من فيروس كورونا وذلك لتقديم الدعم للشرائح الأكثر إحتياجًا فى مواجهة مخاطر إنتشار الفيروس ، والحد من الآثار السلبية لإنتشار الفيروس على حياة ومعيشة الآلاف من عمال اليومية والعمالة غير المنتظمة والأرامل والمطلقات وغير القادرين ، كما تضمنت أعمال القافلة توزيع ألفين كرتونة مواد غذائية وألف بطانية شتاء على الأهالي بأكثر من 20 قرية من بينها قرية المنصورية ، علاوة على العديد من القرى الأخرى بمراكز المحافظة وذلك على مدار أسبوعين .

ولفت مصطفى زمزم إلى أن قافلة المساعدات الإنسانية والطبية من مبادرة حماية ستشمل توزيع ألف حقيبة وقاية من الإصابة بفيروس كورونا ، فضلًا عن توقيع الكشف الطبي وتسليم الأدوية مع عمل النظارات الطبية والعمليات الجراحية للعيون إستعدادًا لإجراؤها خلال أسبوعين .
انطلاق قافلة حماية للمساعدات الإنسانية والطبية بقرية المنصورية في أسوان .. شاهد
انطلاق قافلة حماية للمساعدات الإنسانية والطبية بقرية المنصورية في أسوان .. شاهد
انطلاق قافلة حماية للمساعدات الإنسانية والطبية بقرية المنصورية في أسوان .. شاهد
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