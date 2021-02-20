برلماني: السعي وراء "المستريح" طمعا في جني أرباح بأسرع وقت

تعجب النائب عمرو القطامي، من تكرار قصص النصب الذي يقوم البعض بها ضد المواطنين والاستيلاء على أموالهم بشكل لا يصدق، مشيرا إلى أن انتشار هذه القصص يجعلنا نتساءل كيف يتم إقناع الناس بتسليم أموالهم لشخص لا يعرفونه بشكل كبير.





وأكد القطامي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن ظهور ما يعرف بالمستريح في كثير من محافظات مصر، جاء بسبب طمع البعض في تكبير حجم أموالهم والحصول على أرباح متعددة، دون إدخال أنفسهم في أي تفاصيل، موضحا أن شخصية المستريح تعمل على تأكيد الثقة بينه وبين عملائه لعدة الشهور حتى يذاع صيته في أرجاء المنطقة، ويتعامل معه الجميع ومنهم فئة متوسطي الدخل أيضا، ثم يختفي بعد ذلك مستحلا لنفسه هذه الأموال.

ولفت عضو مجلس النواب إلى ضرورة مواجهة هذه الظاهرة ، داعيا المواطنين باستثمار أموالهم بأنفسهم والابتعاد عن هؤلاء النصابين، وعدم الإنسياق وراءهم.





وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد أكدت نجاحها فى ضبط أحد الأشخاص بالغربية وذلك بعد قيامه بعملية النصب والاحتيال على المواطنين وجمع مبلغ 400 قدره مليون جنيه بزعم توظيفها.





جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت بشأن مقطع فيديو بعنوان "جمع 400 مليون جنيه وخلع" موضحين أن لديه 15 مندوبًا لتجميع الأموال من القرية والقرى المجاورة وكان ملتزمًا بموعد الفائدة حتى هرب فجأة والضحايا يطالبون بضبطه.





وبعد إجراء الفحص تبين انه طبيب، مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية "له معلومات جنائية"، وقام بإنشاء مركز للجراحات والمناظير بمدينة كفر الزيات بالغربية منذ حوالى 4 سنوات، وقيامه بجمع مبالغ مالية من أهالى قريته لتوظيفها فى المركز المشار إليه نظير أرباح .



