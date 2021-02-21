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اقتصاد

تقرير| الحكومة تقلص اقتراضها من البنوك خلال الأسبوع الجاري.. لهذا السبب

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:59 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
تقترض الحكومة خلال الأسبوع الجاري من الجهاز المصرفي المحلي، للسيطرة علي عجز الموازنة العامة والوفاء بالالتزامات الحكومية .

كشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية و تلقي "صدي البلد" نسخة منه؛ عن تقليص حجم عمليات السيولة المالية المستهدفة لهذا الأسبوع بقيمة تقدر بـ 49.25 مليار جنيه بانخفاض حجمه  4.25 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي.

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وذكرت وزارة المالية؛ أنه تم الاتفاق مع البنوك المصرية والمؤسسات المالية المحلية والدولية؛ من خلال أدوات الدين المحلية من أذون وسندات الخزانة المحلية.

وأوضحت الوزارة أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري باعتباره مرتب صفقات الطرح عبر 3 عطاءات دورية لهذا الأسبوع من سندات وأذون الخزانة المحلية.

كما أنه من المستهدف طرح أذون خزانة بقيمة 35.25 مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس من هذا الأسبوع، موضحا أنه سيتم بيع أجلي 91 و266 يوما اعتبارا من اليوم، الأحد، بقيمة 16 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 19.25 مليار جنيه .

وقالت الوزارة إنها ستبيع سندات خزانة من استحقاقات 1.5 و5 و 10سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار جنيه اعتبارًا من غد الاثنين.
 
يذكر أن وزارة المالية خفضت الأسبوع الجاري من طرحها من أدوات الدين المحلي بمعدل 4.25 مليار جنيه، ليصل مجمل ما تم طرحه خلال الأسبوع السابق إلى نحو 53 مليار جنيه من أذون وسندات الخزانة.

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