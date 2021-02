ناسا تنشر أول فيديو لهبوط مركبتها على كوكب المريخ .. شاهد

نشرت الوكالة الأمريكية لعلوم الفضاء (ناسا)، اليوم الاثنين، أول مقطع فيديو يوثق هبوط مركبتها على سطح كوكب المريخ.

نشرت الوكالة مقطعها المصور الأول في الكوكب ليوثق هبوط المسبار المتجول على الكوكب الأحمر، حيث لم يعمل الميكروفون أثناء الهبوط، لكن العربة الجوالة تمكنت من التقاط الصوت بمجرد هبوطها على سطح المريخ.

وشغّل مهندسو وكالة ناسا مقطعًا صوتيًا قصيرًا لما قالوا إنه هبة ريح على السطح.

أظهر مقطع الفيديو ومدته ثلاث دقائق و25 ثانية فتح المظلة وهبوط العربة الجوالة على السطح وسط سحابة من الغبار.

وقال مايكل واتكينز، مدير مختبر الدفع النفاث التابع لناسا للصحافيين "هذه لقطات فيديو رائعة حقًا، وأضاف "إنها المرة الأولى التي نتمكن فيها من تصوير حدث مثل الهبوط على المريخ".

وقالت جيسيكا صامويلز، مديرة مهمة برسفيرنس على السطح إن العربة الجوالة تعمل كما هو متوقع حتى الآن. وأضافت "يسعدني أن أعلن أن برسفيرنس بخير".

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it. #CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ

