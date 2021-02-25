تعليم جنوب سيناء يكرّم الفائزين بمسابقة الإذاعة المدرسية على مستوى الجمهورية

كرَّم محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناءاليوم الخميس بمقر مكتبه بديوان عام المديرية بمدينة طور سيناء الطلاب والطالبات وموجهي الصحافة ومديري المدارس الفائزين بمسابقة الإذاعة المدرسية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 20 / 21 م حيث حققت مدرسة طه حسين الإعدادية التابعة لإدارة طور سيناء المركز الثالث جمهوري .





كما حققت مدرستي جمال عبد الناصر الثانوية بنات والثانوية الفندقية المتقدمة التابعتان لإدارة طور سيناء المركز الخامس جمهوري .





وتقدم وكيل وزارة التعليم بالشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على دعمه المتواصل للتعليم، واهتمامه بتشجيع أبنائه وبناته الطلاب على ممارسة الأنشطة باعتبارها جزءا هاما في تكوين شخصيتهم المستقبلية، مثمنا جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤكد أن المواطن المصري هو أغلى ما تملكه مصر .





كما وجه وكيل الوزارة الشكر للطلاب المتميزات اللائي حققن تلك المراكز المشرفة على مستوى الجمهورية، كما أشاد بجهود إدارة الشؤون التنفيذية والأنشطة وتوجيه عام الصحافة، موضحا أن بناء شخصية الطالب معرفيا وسلوكيا وصحيا ورياضيا لبنة أساسية وركيزة في الشخصية السوية .





شهد لقاء التكريم سامي الجندي مدير الشؤون التنفيذية ، و محمد عبد الخالق موجه عام الصحافة،و أنور حمدي موجه بإدارة طور سيناء، عبد الحميد عبد الفتاح موجه بإدارة طور سيناء ، و وفاء قلادة مديرة مدرسة طه حسين الإعدادية بطور سيناء و السيد حبيب مدير مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية ، و عادل مرسي مدير المدرسة الثانوية الفندقية المتقدمة بإدارة طور سيناء ، والمشرفون شريف عبد العزيز أخصائي صحافة بمدرسة طه حسين الإعدادية ، وعفت رمضان أخصائية صحافة بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات ، و أمنية محمد أخصائية الصحافة بالمدرسة الفندقية المتقدمة بطور سيناء وطلاب وطالبات مدراس طه حسين الإعدادية، (المركز الثالث ) وجمال عبد الناصر الثانوية بنات، والثانوية الفندقية المتقدمة (المركز الخامس ) التابعات لإدارة طور سيناء



