تحتاج عمليتين.. أب يناشد المسئولين التحرك لعلاج ابنته من نزيف المخ

ناشد الأب أشرف فتحي المسئولين بوزارة الصحة تبني حالة ابنته جنى البالغة من العمر 16 سنة، نظرا لمعانتها من نزيف في المخ، وتم على إثره ذلك حجزها في المستشفى.
وأوضح والد جنى، أن نجلته تحتاج إلى إجراء عمليتين تزيد تكلفتهما عن 120 الف جنيه.
وتمنى الأب سرعة الاستجابة حتى تتمكن ابنته من الشفاء.
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