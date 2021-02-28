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بين الناس

تحتاج عمليتين.. أب يناشد المسئولين التحرك لعلاج ابنته من نزيف المخ

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:47 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
ناشد الأب أشرف فتحي المسئولين بوزارة الصحة تبني حالة ابنته جنى البالغة من العمر 16 سنة، نظرا لمعانتها من نزيف في المخ، وتم على إثره ذلك حجزها في المستشفى.

وأوضح والد جنى، أن نجلته تحتاج إلى إجراء عمليتين تزيد تكلفتهما عن 120 الف جنيه.

وتمنى الأب سرعة الاستجابة حتى تتمكن ابنته من الشفاء.

للتواصل مع الاسرة
01226999026

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.  

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.‎
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