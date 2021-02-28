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رياضة

تغييرات فى تشكيل الأهلى أمام طلائع الجيش .. واستمرار ديانج على " الدكة "

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:37 م
موسيماني
موسيماني
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عبد الحكيم أبو علم
أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق ‏استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، التي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد على استاد «‏الأهلي ‏we‏ السلام» ضمن منافسات الجولة الـ14 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: بدر بانون وأيمن أشرف ومحمد هاني ومحمود وحيد.‏
خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي.‏
خط الهجوم: محمد شريف.
يجلس على دكة البدلاء: ‏
ياسر إبراهيم ومحمود كهربا وعلي لطفي ووالتر بواليا ومروان محسن وسعد سمير وأكرم ‏توفيق وطاهر محمد وأليو ديانج. 

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