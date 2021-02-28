تغييرات فى تشكيل الأهلى أمام طلائع الجيش .. واستمرار ديانج على " الدكة "

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق ‏استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، التي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد على استاد «‏الأهلي ‏we‏ السلام» ضمن منافسات الجولة الـ14 في بطولة الدوري الممتاز.‏





وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: بدر بانون وأيمن أشرف ومحمد هاني ومحمود وحيد.‏

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي.‏

خط الهجوم: محمد شريف.

يجلس على دكة البدلاء: ‏

ياسر إبراهيم ومحمود كهربا وعلي لطفي ووالتر بواليا ومروان محسن وسعد سمير وأكرم ‏توفيق وطاهر محمد وأليو ديانج.



