نيابة الفيوم تنتدب المعمل الجنائى فى حريق سيارة مواد بترولية

قررت نيابة مركز الفيوم أنتداب المعمل الجنائى بمديرية أمن الفيوم ، لأعداد تقرير عن الحريق الذى شب فى سيارة مواد بترولية بقرية سيلا بمحافظة الفيوم اليوم

تلقى اللواء مدير أمن الفيوم اخطارا من مامور مركز الفيوم بالحادث .

وتبين من التحقيقات أن الحريق ، وقع فى سيارة تحمل مواد بترولية ، عقب انقلابها فى الطريق العام بقرية سيلا بمركز الفيوم ، ما ادى الى اشتعال النيران بها .

أسفر الحريق عن أصابة 8 أشخاص بحروق محدودة ، وتم نقلهم الى مستشفى الفيوم العام للعلاج .

وتم تحرير محضر بالحريق ، وأحيل الى نيابة مركز الفيوم التى تولت التحقيق .