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حوادث

نيابة الفيوم تنتدب المعمل الجنائى فى حريق سيارة مواد بترولية

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:01 م
حريق سيارة مواد بترولية
حريق سيارة مواد بترولية
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نبيل أبو السعود

قررت نيابة مركز الفيوم أنتداب  المعمل الجنائى بمديرية أمن الفيوم ، لأعداد تقرير عن الحريق الذى شب فى سيارة مواد بترولية  بقرية سيلا بمحافظة الفيوم اليوم

تلقى اللواء مدير أمن الفيوم اخطارا  من مامور مركز الفيوم بالحادث .

وتبين من التحقيقات أن الحريق  ، وقع فى سيارة تحمل مواد بترولية  ، عقب انقلابها  فى  الطريق العام بقرية سيلا بمركز الفيوم  ، ما ادى الى اشتعال النيران بها .

أسفر الحريق عن أصابة 8 أشخاص بحروق  محدودة ، وتم نقلهم الى مستشفى الفيوم العام للعلاج .

وتم تحرير محضر بالحريق ، وأحيل الى نيابة مركز الفيوم التى تولت التحقيق .

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