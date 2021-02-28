نيابة الفيوم تنتدب المعمل الجنائى فى حريق سيارة مواد بترولية

قررت نيابة مركز الفيوم أنتداب المعمل الجنائى بمديرية أمن الفيوم ، لأعداد تقرير عن الحريق الذى شب فى سيارة مواد بترولية بقرية سيلا بمحافظة الفيوم اليوم
تلقى اللواء مدير أمن الفيوم اخطارا من مامور مركز الفيوم بالحادث .
وتبين من التحقيقات أن الحريق
، وقع فى سيارة تحمل مواد بترولية
، عقب انقلابها فى الطريق العام بقرية سيلا بمركز الفيوم ، ما ادى الى اشتعال النيران بها .
أسفر الحريق عن أصابة 8 أشخاص
بحروق محدودة ، وتم نقلهم
الى مستشفى الفيوم العام للعلاج .
وتم تحرير محضر بالحريق ، وأحيل الى نيابة مركز الفيوم التى تولت التحقيق .