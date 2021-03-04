حديقة الحيوان تزف بشرى بشأن عمليات التطوير

قال الدكتور محمد رجائى ، رئيس الإدارة المركزية ب حديقة الحيوان ، إن تطوير الحديقة تمت على محاور منها العناية بصحة الحيوان بالإضافة للإكثار منهم وكان آخرها الزرافة ..

وأوضح " رجائى " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الاولى ، أن حديقة الحيوان قامت ب إدخال 3 زرافات جدد بالإضافة إلى الكانجرو الأحمر الروسى ، والمها العربى وأعداد كبرى من الزواحف بالإضافة لإنتظار ضم أنواع جديدة الفيلة والتى تعد مطلب رئيسى للزوار ..

بحت سماتها النظافة سواء فى الطرق ، الترع ، المصارف بالإضافة لرعاية الحيوانات ، وتدشين قواعد خشبية ومناطق خدمات كبرى، سينما 3D ، وإعادة رونق جزيرة الشاى بمرور 130 عام على تدشينها .