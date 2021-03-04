ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حديقة الحيوان تزف بشرى بشأن عمليات التطوير

الخميس 04/مارس/2021 - 12:48 م
حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
Advertisements
شيرين عادل

قال  الدكتور محمد رجائى ، رئيس الإدارة المركزية ب حديقة الحيوان ، إن تطوير الحديقة تمت على محاور منها العناية بصحة الحيوان  بالإضافة للإكثار منهم وكان آخرها الزرافة .. 

وأوضح "  رجائى  " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الاولى ، أن حديقة الحيوان قامت ب إدخال 3 زرافات  جدد بالإضافة إلى الكانجرو الأحمر الروسى ، والمها العربى وأعداد كبرى من الزواحف بالإضافة لإنتظار ضم أنواع جديدة  الفيلة والتى تعد مطلب رئيسى للزوار .. 

بحت سماتها النظافة سواء فى الطرق ، الترع ، المصارف بالإضافة لرعاية الحيوانات ، وتدشين قواعد خشبية ومناطق خدمات كبرى،  سينما 3D  ، وإعادة رونق جزيرة الشاى بمرور 130 عام على تدشينها .

 

 

 

 

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مدير حديقة الحيوان في حوار لـ صدى البلد: نشترط دخول الزوار بالكمامات.. جميع الحيوانات بصحة جيدة.. ننتظر قدوم الفيل الآسيوي من بنجلاديش.. وأتمنى زيادة سعر التذكرة.. فيديو

نادر.. حديقة الحيوان تكشف حقيقة زواج "سنسن" ومعلومة غريبة عن الزراف

زيادة سعر تذكرة حديقة الحيوان 13 ضعفا يوم الثلاثاء.. لهذا السبب

بعد صفقة الـ 3 زرافات.. حديقة الحيوان تفاوض زيمبابوي وبنجلاديش على فيلين آسيوي وأفريقي

بعد وفاة زرافة حديقة الحيوان الواردة حديثاً من جنوب أفريقيا.. الزراعة تحقق في الواقعة

بعد وفأتها فجأة..الزراعة تكشف موعد ظهور نتائج تشريح الزرافة زيزو

ترشيحاتنا

اليوم .. أولى جلسات محاكمة ريناد عماد في الاعتداء على قيم المجتمع

عرض استثنائي .. اشتري آيفون 8 بلس بـ 1160 جنيه فقط

الحكومة تكشف حقيقة قرار تسريح عدد كبير من العاملين بالدولة

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

تطعيم المواطنين لأول مرة بلقاح كورونا بالمنصورة| شاهد التفاصيل

الصحة تخصص خطاً ساخناً لتسجيل مستحقي لقاح كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخص يعثر على وعاء أثري بملايين الجنيهات في سوق خردة بسعر بخس.. صور

بيتر الألمانية تطرح كورسا الهجينة بالسوق المصري .. صور

إصدار جديد داخل الأسواق المصرية.. شيري تيجو 8 موديل 2021.. صور